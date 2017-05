Fidaf. Prima e seconda divisione protagoniste nel weekend

Rhinos e Panthers straripanti in Prima Divisione, con i Seamen che superano i Giants e riaffermano la terza posizione. UTA matematicamente salvi.

In Prima Divisione Rhinos e Panthers mostrano i muscoli, rifilando rispettivamente 49 e 47 punti a Lions e Giaguari e ribadendo, casomai ce ne fosse bisogno, le proprie bellicose intenzioni in vista dei playoff. I Seamen ritrovano un gioco convincente e nella sfida per il terzo posto riagguantano e superano i Giants. Ma la sfida forse più emozionante del weekend è stata quella tra Marines e UTA, con questi ultimi che vincono e strappano matematicamente il pass per restare in Prima Divisione a 19 secondi dal fischio finale. Sogno infranto, invece, per i Grizzlies, che soccombono per 35 a 12 contro i Dolphins e salutano il Campionato maggiore.

In Seconda Divisione, l’ultima giornata di regular season ha regalato la perfezione sia agli Hogs che ai Blacks&Bills (questi ultimi, tuttavia, con qualche patema…) e una vittoria convincente ai Blue Storms ai danni degli Skorpions. Decisamente più combattute le sfide che hanno visto prevalere Bengals, Mastini, Storms, Saints e Gorillas. Mai come in questa stagione si sono viste tante partite finire con un solo punto di scarto, segno che le distanze si stanno accorciando e che il nostro football sta crescendo in tutta la Penisola. Adesso una settimana di pausa e poi sarà Playoff Time!

Questi i risultati completi:

PRIMA DIVISIONE

SEAMEN MILANO vs GIANTS BOLZANO 37-14

DOLPHINS ANCONA vs GRIZZLIES ROMA 35-12

RHINOS MILANO vs LIONS BERGAMO 49-14

PANTHERS PARMA vs GIAGUARI TORINO 47-0

MARINES LAZIO vs UTA PESARO 8-9

SECONDA DIVISIONE

RED JACKET SARZANA vs STORMS PISA 7-20

HOGS REGGIO EMILIA vs VIPERS MODENA 48-17

MASTINI VERONA vs KNIGHTS SANT'AGATA 15-13

BENGALS BRESCIA vs HANMMERS MONZA BRIANZA 14-12

BLUE STORMS BUSTO ARSIZIO vs SKORPIONS VARESE 36-0

BLACKS&BILLS RIVOLI vs DAEMONS MARTESANA 16-10

GORILLAS VARESE vs CRUSADERS CAGLIARI 7-0

CAVALIERS CASTELFRANCO vs SAINTS PADOVA 16-17