Fidaf: Recap risultati seconda & terza divisione

Pretoriani schiacciasassi in Seconda Divisione, Whitepreds, Eagles e Ravens in Terza Divisione.

Week 4 che mette nuovamente in evidenza, in Seconda Divisione, lo strapotere dei Pretoriani nel Girone B, dove nemmeno gli accreditati Mad Bulls riescono ad opporre la benché minima resistenza nei confronti di un team votato al power football e dal roster importante, dopo l’unione agonistica tra Gladiatori e Barbari Roma Nord.





I Chiefs salgono al secondo posto di questo stesso girone, battendo di misura i West Coast Raiders dopo un match tiratissimo. Bene anche i Warriors nel Girone A, che si aggiudicano l’atteso derby contro i Braves davanti ad un ottimo pubblico ma su un campo reso, ancora una volta, pesantissimo dalle insistenti piogge degli ultimi giorni.



Gli Sharks restano ancorati ai Warriors al comando del Girone A, battendo in casa i Knights Sant’Agata. Buona la prima per i Blue Storms contro gli Skorpions nel Girone C, che hanno fatto valere il maggior peso del proprio roster in una serata complicata dalla pioggia torrenziale e dalle assenze di diversi titolari del reparto offensivo. Sempre in questo girone, sorpresa Crusaders, tornati alla vittoria dopo 22 lunghissimi mesi e apparsi rivitalizzati dalle cure di coach Jarvis McGarrah. A farne le spese i Gorillas, che ancora a secco di punti. Per i Daemons arriva la prima, schiacciante vittoria stagionale, in casa dei Frogs, che faticano a ‘prendere le misure’ di un campionato fin qui molto competitivo.

In Terza Divisione, niente da fare per l’altra squadra cagliaritana, i Sirbons, che dev e cedere il passo ai giovani Fighting Ducks. Whitepreds straripanti contro gli Alfieri, così come gli Eagles sui Rebels e i Ravens sui Titans Broncos, mentre decisamente maggiore equilibrio si è visto sugli altri campi, a cominciare da quello di Milano, dove i Rams riescono ad avere la meglio sui Pirates solo a fine partita, dopo 3 quarti passati a rincorrere gli avversari. Lotta all’ultimo respiro anche tra Elephants e Achei, Navy Seals e Briganti e Draghi e Mexicans, tutti incontri finiti con una vittoria esterna. La sfida tra Aquile e Buccaneers termina a favore delle prime, ma non senza fatica, mentre a Grosseto riesce il ‘colpo’ ai Nuovi Grifoni Track&Football, che battono i diretti avversari e si prendono la vetta del Girone D.

Questi i risultati ufficiali:

SECONDA DIVISIONE

Skorpions Varese vs Blue Storms Busto Arsizio 0-16

Crusaders Cagliari vs Gorillas Varese 16-0

Mad Bulls Barletta vs Pretoriani Roma 13-56

Warriors Bologna vs Braves Bologna 12-0

West Coast Toscana vs Chiefs Ravenna 12-14

Sharks Palermo vs Knights Sant’Agata 20-10

Frogs Legnano vs Daemons Martesana 0-49

TERZA DIVISIONE

Sirbons Cagliari vs Fighting Ducks Roma 7-26

Whitepreds GDT vs Alfieri Asti 46-7

Rams Milano vs Pirates Savona 9-6

Navy Seals Bari vs Briganti Napoli 14-21

Aquile Ferrara vs Buccaneers Comacchio 19-0

Draghi Udine vs Mexicans Pederobba 34-30

Rebels Castel San Giorgio vs Eagles Salerno 6-50

Elephants Catania vs Mida Achei Crotone 28-34

Veterans Grosseto vs Nuovi Grifoni T&F 19-33

Ravens Imola vs Titans Broncos 56-13

Foto credits: Giulia Congia