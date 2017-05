Fidaf: Rhinos sempre soli al comando in prima divisione

ROMA 01 MAGGIO - Dopo la settima giornata di Campionato, Rhinos Milano sempre soli al comando della Prima Divisione, ma Seamen e Giants non mollano.

Certamente non poteva essere la sfida con i Grizzlies ad impensierire i Campioni d’Italia dei Rhinos Milano, che puntualmente hanno regolato la ‘pratica’ con perentorietà e con un TJ Pryor capace di firmare il 36° TD pass in nero-arancio: nuovo record All-Time nella storia della società milanese. I Seamen, però, non stanno a guardare, e confermano l’eccellente stato di forma di tutto il team, già dimostrato nella sfida di BIG6, battendo per 42 a 7 i Giaguari Torino, privi di Louis Cotrone, pedina fin qui fondamentale dell’attacco torinese. I Dolphins tornano alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive, ma UTA stavolta ha venduto cara la pelle. Vittoria convincente anche dei Lions Bergamo contro i Guelfi Firenze davanti al pubblico di casa, mentre bella e combattuta la sfida tra Giants e Marines, vinta dai primi ma di misura.

Questi i risultati ufficiali del weekend:

GIAGUARI TORINO – SEAMEN MILANO 7-42

UTA PESARO – DOLPHINS ANCONA 25-36

GRIZZLIES ROMA – RHINOS MILANO 7-42

LIONS BERGAMO – GUELFI FIRENZE 34 – 0

GIANTS BOLZANO – MARINES LAZIO 15-8

Classifica Prima Divisione P Squadra PG

PV

PP 1° Rhinos Milano 6 6 0 2° Seamen Milano 6 5 1 3° Panthers Parma 6 5 1 4° Giants Bolzano 6 5 1 5° Lions Bergamo Asd 7 4 3 6° Giaguari Torino 7 4 3 7° Dolphins Ancona 7 4 3 8° Marines Lazio 6 2 4 9° UTA Pesaro 6 1 5 10° Guelfi Firenze 7 1 6 11° Grizzlies Roma 6 0 6

