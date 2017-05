Fidaf: Rhinos sempre soli al comando, tallonati dai Panthers

I Panthers Parma vincono la sfida contro i Giants per il secondo posto in classifica. Rhinos al decimo successo stagionale.

La terzultima giornata di regular season ha confermato i pronostici della vigilia, con le vittorie senza troppa fatica dei Rhinos sui Guelfi, dei Seamen su UTA, dei Lions sui Dolphins e dei Marines sui Grizzlies nel derby romano.

La sfida, sentitissima, tra Giants e Panthers, valida per blindare il secondo posto in classifica, viene vinta dai parmensi con un ritrovato ottimo gioco aereo. I Rhinos, con coach Ault tornato ad occupare il suo posto in sideline, restano saldamente in testa alla classifica grazie all’ottava vittoria consecutiva in questo Campionato (la decima stagionale). Game over per i Grizzlies, che salvo miracoli salutano la Prima Divisione, e Seamen che risalgono in terza posizione, appaiati ai Giants. Lions in netta crescita e al quinto posto nel ranking in attesa di incontrare la capolista la prossima settimana, nella penultima giornata di regular season.

Questi i risultati completi e la classifica aggiornata

Guelfi Firenze vs Rhinos Milano 14-42

UTA Pesaro vs Seamen Milano 7-27

Giants Bolzano vs Panthers Parma 0-13

Lions Bergamo vs Dolphins Ancona 38-7

Grizzlies Roma vs Marines Lazio 6-32



CLASSIFICA



1° Rhinos Milano 8 - 8 - 0

2° Panthers Parma 8 - 7 - 1

3° Seamen Milano 8 - 6 - 2

3° Giants Bolzano 8 - 6 - 2

5° Lions Bergamo 8 - 5 - 3

6° Giaguari Torino 8 - 4 - 4

7° Marines Lazio 8 - 3 - 5

8° Dolphins Ancona 9 - 3 - 6

9° Guelfi Firenze 9 - 2 - 7

10° UTA Pesaro 8 - 1 - 7

11° Grizzlies Roma 8 - 0 - 8