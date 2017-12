Fidaf: Risultati e classifica di un weekend ad alta intensita\'

Neve, freddo, infortuni e problemi tecnici hanno complicato non poco il regolare svolgimento di questo importante weekend di gioco. Sospeso l’incontro Dolphins-Panthers.

Quando il gioco si fa duro…Pare proprio che nel football questa sia tutto fuorché una frase fatta, a giudicare dai tanti ostacoli che ogni weekend le squadre si trovano a dover affrontare fuori e dentro il campo da gioco. E’ capitato un po’ di tutto nel weekend, a partire dalle abbondanti nevicate sul Piemonte, che hanno costretto gli organizzatori di uno dei due bowl U13 a tanto tanto lavoro extra per riuscire a garantire il regolare svolgimento di tutte le partite. Il primo applauso e i primi ringraziamenti, dunque, va proprio ai Blitz San Carlo.

Per quanto riguarda i risultati, partiamo proprio dai più giovani, con il bottino pieno dei Seamen che vincono entrambi gli scontri di giornata e si accomodano ai playoff con una perfect season, al pari dei compagni della U16 e della U19! A completare la griglia U13 dello Youth Bowl fiorentino, i Red Jackets Sarzana, i Guelfi Firenze e, in virtù della vittoria negli scontri diretti contro i Giaguari, i Templars Canavese. Anche se, ai fini della classifica finale, nulla cambierà, va segnalata la possibile vittoria a tavolino dei Guelfi contro i Red Jackets, dovuta ad un problema tecnico legato all’impianto di gioco. Spetterà al giudice sportivo decidere se far ripetere o meno l’incontro.

Nel turno di wild card del Campionato U19, proseguono il cammino i Grizzlies, devastanti in casa contro i Saints, i Giaguari che espugnano Roma ed eliminano i Marines e i Lions vincenti contro i Redskins e adesso incaricati di provare a fermare la corsa scudetto della corazzata Seamen. Sospesa per un guasto all’impianto di illuminazione alla fine del primo quarto di gioco la partita tra Dolphins e Panthers, quando i dorici erano in vantaggio per 21 a 7. In attesa di conoscere la data del recupero di questo incontro, il prossimo turno di playoff vedrà Grizzlies-Hogs, Giaguari-Warriors e Lions-Seamen. La vincente tra Dolphins e Panthers affronterà invece i Giants.

Nel Torneo 5 Men Femminile, dominio delle Underdogs, che strapazzano prima le Pirates e poi gli Alfieri e si aggiudicano il Bowl. Al secondo posto le Pirates e al terzo le astigiane, padrone di casa.

Ecco i risultati completi del weekend:

CAMPIONATO U13

Templars Canavese vs Blitz San Carlo 27-6

Giaguari Torino vs Seamen Milano 0-18

Giaguari Torino vs Blitz San Carlo 28-14

Seamen Milano vs Templars Canavese 19-0

Red Jackets Sarzana vs Etruschi Livorno 34-6

Gladiatori Roma vs Guelfi Firenze 18-37

Gladiatori Roma vs Etruschi Livorno 32-24

Guelfi Firenze vs Red Jackets Sarzana 8-0

CAMPIONATO U19

Redskins Verona vs Lions Bergamo 15-34

Marines Lazio vs Giaguari Torino 12-30

Dolphins Ancona vs Panthers Parma 21-7 sospesa

Grizzlies Roma vs Saints Padova 67-0

TORNEO 5 MEN FEMMINILE

Alfieri Asti vs Pirates Savona 6-18

Pirates Savona vs Underdogs 6-33

Underdogs vs Alfieri Asti 41-6