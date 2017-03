Fidaf: Risultati seconda e terza divisione

Seconda divisione: spettacolo interdivisionali Il Campionato cadetto gioca il “jolly” degli Interdivisionali ed è subito spettacolo su tutti i campi.

Una cosa è certa: la formula degli interdivisionali piace e aggiunge “pepe” a un campionato che mai come quest’anno pare essere parecchio combattuto. Se escludiamo, infatti, Hogs, Barbari e Cavaliers, uniche squadre capaci di annientare gli avversari sotto una gragnuola di punti, su tutti gli altri campi c’è stato molto equilibrio e anche qualche sorpresa, come la faticaccia cui i Gorillas hanno costretto i Warriors alla Lunetta Gamberini: nessuno avrebbe certamente mai pronosticato una vittoria tanto risicata e sofferta per i bolognesi nei confronti di quella che, a detti di molti, è già la “matricola terribile” della Seconda Divisione.

Molta fatica anche per i Blue Storms contro i vice-campioni d’Italia 2016 di Terza Divisione: i Knights Sant’Agata sono riusciti a passare in vantaggio con due field goal sui padroni di casa per poi cedere ai bustocchi che, come nelle due partite precedenti, paiono svolgere il “compitino” senza grandi fuochi di artificio ma all’insegna del minimo sforzo per il massimo risultato. Bellissimo match anche tra Saints e Red Jackets, con il tentativo di rimonta dei primi che però non riesce.Gli Elephants si aggiudicano il bellissimo match contro i Mastini con un solo punto di scarto, un testa a testa che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla fine. Chiudiamo questo rapido recap con la vittoria dai Daemons sui Chiefs con uno scarto di 10 punti maturato nel finale e dopo che per ben due volte i demoni si erano trovati a rincorrere gli avversari.



Questi risultati completi:

Hogs Reggio Emilia vs Mad Bulls Barletta 31-6

Warriors Bologna vs Gorillas Varese 7-0

Saints Padova vs Red Jackets Sarzana 13-20

Elephants Catania vs Mastini Verona 21-20

Barbari Roma Nord vs Ravens Imola 50-10

Blue Storms Busto Arsizio vs Knights Sant'Agata 21-12

Cavaliers Castelfranco vs Vipers Modena 41-10

Daemons Martesana vs Chiefs Ravenna 25-15



Terza divisione: il recap del weekend

Esordio vincente in Campionato per Celtics e Eagles. La Legio XIII perde in casa contro i Grifoni.

Tante le partite (12) giocate in Terza Divisione questo weekend e Campionato che comincia a prendere forma, con vittorie importanti ad opera di Steelers, Muli, Islander, Black Tide e Sharks e maggior equilibrio sugli altri campi. Buona la prima per Celtics e Eagles, mentre la Legio XIII non riesce ad esordire in modo vittorioso davanti al pubblico di casa.

Questi i risultati completi:

Crabs Pescara vs Steelers Terni 0-40

Muli Trieste vs 29ers Alto Livenza 64-0

Islanders Venezia vs Draghi Udine 57-0

Celtics Dolomiti vs Mexicans Pederobba 19-12

Trappers Cecina vs Etruschi Livorno 0-26

Cardinals Palermo vs Black Tide Catanzaro 6-43

Briganti Napoli vs Rebels Castel San Giorgio 22-0

Blitz San Carlo vs Wolverines Piacenza 12-30

Mastifs Ivrea vs Lancieri Novara 8-7

Eagles Salerno vs Delfini Taranto 32-24

Achei Expert Crotone vs Sharks Palermo 8-48

Legio XIII Roma vs Nuovi Grifoni Track & Football 6-26



Foto: Giorgia Villanova