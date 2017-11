Fidaf, Seamen e Giants ancora perfette in entrambe le categorie. A Roma vince il maltempo

ROMA, 5 NOVEMBRE - E’ la pioggia la vera protagonista di questa domenica, con quasi tutte le squadre costrette a fare i conti con campi al limite del praticabile. Sospeso il derby di Roma.

E’ vero, da nord a sud la gente ha invocato per lunghi mesi la pioggia, ma come sempre accade dopo persistenti periodi di siccità, quando poi l’acqua arriva lo fa in modo torrenziale, con enormi disagi per tutti. A farne le spese, anche sui campi da gioco, un po’ tutte le squadre che oggi hanno affrontato le partite di campionato con l’ostacolo aggiuntivo di campi parecchio pesanti. Chi, invece, non ce l’ha fatta proprio nemmeno a cominciare sono stati Legio XIII e Grizzlies in U19: il campo di Ostia, tra tuoni e fulmini, è diventato un enorme lago di fango. Impossibile giocare il derby.

Ma veniamo ai risultati. Altra solida doppietta per i Seamen, che quest’anno paiono inarrestabili in entrambe le categorie. Netta la vittoria dei più giovani ai danni dei Giaguari, più faticosa ma ugualmente mai in discussione quella degli U19 nel derby, con i Rhinos che perdono di misura anche la sfida di U16 contro gli Skorpions. Alterne fortune, invece, per i Lions, che soccombono ai forti Giants in U16 ma poi travolgono il North West Team in U19. Valanga di punti in questa categoria anche per i Marines, che espugnano il campo dei Krakens. Va ai Saints la sfida veneta contro i Cavaliers, e agli Hogs quella emiliana contro i Panthers. Perfect day anche per i bolzanini, che raddoppiano il risultato ottenuto in U16, vincendo anche in U19 contro i Redskins. Sempre tra i più giovani, ottima prova dei Guelfi che sbarrano la strada verso ogni velleità di TD ai Warrriors, e dei Bltiz, che portano a casa un’importante vittoria esterna contro gli Alfieri. Restiamo a Firenze, dove i Red Jackets negano la gioia della doppia vittoria ai padroni di casa, in versione GETS per il Campionato U19.

A Ferrara, è stata festa per il ritorno in campo delle ragazze del tackle nel IV Memorial Erika Lazzari. A spuntarla sul lotto delle concorrenti è il team delle Underdogs, grazie alla doppia vittoria contro Lobsters Pescara e Squaw. Sul podio anche le pescaresi e le Pirates Savona, a pari merito con le White Tigers. MVP dell’incontro Angelica Vannozzi (Lobsters) e Chiara Mingozzi (Underdogs).

CAMPIONATO U16

Seamen Milano vs Giaguari Torino 54-0

Giants Bolzano vs Lions Bergamo 26-12

Skorpions Varese vs Rhinos Milano 18-13

Guelfi Firenze vs Warriors Bologna 30-0

Alfieri Asti vs Blitz San Carlo 6-26

CAMPIONATO U19

Krakens Puglia vs Marines Lazio 6-40

Lions Bergamo vs North West Team 48-0

Cavaliers Castelfranco vs Saints Padova 19-36

Seamen Milano vs Rhinos Milano 28-0

Legio XIII Roma vs Grizzlies Roma Rinviata

Hogs Reggio Emilia vs Panthers Parma 52-13

Toscana Team GETS vs Red Jackets Sarzana 6-14

Giants Bolzano vs Redskins Verona 13-0