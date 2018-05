Fidaf: Seamen senza freni ma i Panthers inseguono

Altra prova di forza dei Campioni d’Italia, che distruggono gli acciaccatissimi Lions e mettono a segno la settima vittoria consecutiva. Vittorie anche per Ducks, Giants, Rhinos e Panthers.

Tutto secondo pronostico, o quasi questa settima giornata, che ha visto vincere tutte le favorite della vigilia, seppur in modalità del tutto diverse. Chi sembra non conoscere ostacoli questa stagione sono i Seamen, che in casa offrono un’altra prestazione sopra le righe, piegando la debole resistenza dei Lions nei primi di quarti di gioco, per poi limitarsi a contenere un risultato decisamene roboante. E’ stata una lotta in stile Davide congro Golia, con i leoni bergamaschi che chiudono con il dodicesimo grave infortunio stagionale e colpiscono soprattutto per il coraggio e la caparbietà con i quali affrontano ogni settimana questa sfortunatissima stagione. La partita si chiude con una vera perla…il field goal record da 51 yds di Stefano Di Tunisi!

L’altro match in programma sabato pomeriggio ha offerto ben altro spettacolo, con un turnover rocambolesco negli ultimi due minuti di gioco, che ha regalato la vittoria ai Ducks contro i padroni di casa dei Dolphins, in vantaggio per tutta la partita. Ancora una sconfitta allo scadere, dunque, per i ragazzi di coach Rotelli, e una vittoria per i Ducks dopo 2 sconfitte consecutive, che ridà coraggio ed entusiasmo a tutto l’ambiente. Continua l’ascesa verso i vertici della classifica dei Rhinos, che battono anche UTA e raggiungono i Guelfi al quarto posto. Troppi gli errori commessi da Pesaro, soprattutto in attacco e bravi i Rhinos ad approfittarne per fare bottino pieno. Se Milano sembra viaggiare a doppia velocità, Firenze ha il freno a mano tirato dopo la partenza a razzo nelle prime quattro giornate.Per i Guelfi arriva la terza sconfitta consecutiva e a comminarla sono i Panthers, ritrovati dopo la batosta rimediata contro i Seamen. Tommaso Monardi manda in TD ripetutamente i propri ricevitori, Malpeli Avalli regala il consueto spettacolo e le pantere costruiscono nella prima metà del match il proprio successo. Nella ripresa, i padroni di casa provano a reagire andando a segno due volte con Vannucci, perfettamente imbeccato da Dawson. Ma non basta e la partita finisce sul 38 a 14. Molto combattuta, almeno per due quarti di gioco, la sfida tra Giants e Giaguari, con i bolzanini che riescono ad andare in vantaggio solo sul finire del secondo quarto di gioco. Diversi errori da entrambe le parti e grande equilibrio in campo ma la difesa di Bolzano blocca ogni iniziativa degli avversari e con tre segnature mette a referto la quarta vittoria in questo Campionato.

Questi i risultati e la classifica:

Seamen Milano vs Lions Bergamo 52-14

Dolphins Ancona vs Ducks Lazio 30-36

UTA Pesaro vs Rhinos Milano 21-46

Giants Bolzano vs Giaguari Torino 21-0

Panthers Parma vs Guelfi Firenze 38-14

Classifica:

Seamen 7-0, Panthers 5-1, Giants, 5-2, Guelfi 4-3, Rhinos 4-3, Ducks 3-3, Lions 2-5, Dolphins 2-5, Giaguari 1-6, UTA 1-6.

Foto credits: Sergio Bisi