Fidaf, Seconda divisione ai Playoff. Terza divisione ai quarti di conference

Seconda divisione ai Playoff

Riparte dalle Wild Card il cammino della Seconda Divisione verso Parma. Quattro partite da IN or OUT per decretare chi accederà ai Quarti di Finale.

Dopo una settimana di pausa per tutti, questo weekend riprende anche il Campionato di Seconda Divisione, che entra nel vivo con il primo turno di Playoff, le cosiddette ‘Wild Card’.

Saranno otto le squadre in campo, a contendersi con partite da ‘in or out’, senza appello, l’accesso ai quarti di finale.

Due le partite in programma sabato, con i Daemons che, sull’inedito campo dei Lions Bergamo, ricevono gli Sharks, ormai da tutti gli addetti ai lavori riconosciuti come ‘best rookie team of the year’. All’esordio in questa Divisione, infatti, gli squali palermitani hanno stupito per tenacia e valore tecnico, affrontando ogni avversario e ogni faticosissima trasferta con impegno esemplare, arrivando ai playoff con un record di 4-4 che è valso loro il secondo posto nel Girone A. I Daemons, dunque, primi a pari merito con gli Hammers nel Girone D e autori di un campionato dalle performance altalenanti, dovranno alzare la guardia confermando la crescita intravista nell’ultima parte della stagione regolare. Chi vince affronterà i Blue Storms, una delle tre squadre capaci di chiudere con una ‘perfect season’ questa prima parte di stagione.

A Modena, i Vipers incontrano gli Skorpions e in questo inedito derby tra animali velenosi, è difficile dire chi riuscirà a spuntarla. Per una serie di vicissitudini, Modena ha terminato in calo la stagione regolare, mentre gli Skorpions, malgrado la pesante sconfitta nell’ultima giornata contro la capolista Blue Storms, hanno ritrovato un gioco d’attacco, soprattutto aereo, che è parso convincente. Vipers con un record di 6-2 e Skorpions di 5-3, in due gironi, tuttavia, dal peso decisamente diverso. Pronostici leggermente a favore di Modena, che avrà il vantaggio di giocare davanti al pubblico amico. Chi vince se la dovrà vedere con quella che, a detta di molti, è la squadra più accreditata al titolo…i Warriors Bologna.

A Roma i Pretoriani aspettano i Chiefs, squadra che hanno già incontrato due volte in regular season, battendola senza praticamente incontrare resistenza entrambe le volte (38 a 7 l’andata e 56 a 0 al ritorno). Risultato scontato? Nel football non lo è mai, anche se pare difficile credere che i romani, dopo la sconfitta a sorpresa rimediata nell’interdivisionale contro i Saints, si facciano cogliere in contropiede. La vincente affronterà in trasferta gli Hogs, cliente scomodo per chiunque e ancor più in questa fase del Campionato!



L’ultima partita in programma nel weekend è la sfida tra Hammers e Mastini, entrambe approdate ai playoff con un record di 5-3. Gli Hammers, dopo un inizio assolutamente positivo, hanno via via perso smalto e, probabilmente, anche qualche certezza di troppo. I Mastini, per contro, inseriti in girone decisamente ostico come quello E, hanno offerto prestazioni sempre piuttosto equilibrate e, in generale, appaiono squadra solida e più attrezzata. Chi vince dovrà affrontare i Saints, altra squadra da ‘perfect season’ in questo 2018, bestia nera dei Mastini, inseriti nello stesso girone e, probabilmente, ostacolo troppo alto per gli Hammers. Ma questa la racconteremo un’altra volta!

Questo il programma del weekend:



Sabato, 9 giugno

DAEMONS Martesana vs SHARKS Palermo h. 14.00

VIPERS Modena vs SKORPIONS Varese h. 21.00

Domenica, 10 giugno

PRETORIANI Roma vs CHIEFS Ravenna h. 15.00

HAMMERS MB vs MASTINI Verona h. 18.00

Indirizzi campi e dettagli su http://www.fidaf.org/campionati/giornate.asp?id=95

Risultati LIVE e link agli streaming su: https://gameday.fidaf.org/

Terza divisione ai quarti di conference

Sedici squadre in cerca di gloria nel secondo turno di Playoff di Terza Divisione. La strada che porta al Lanfranchi di Parma incontra l’ostacolo Quarti di Conference.

Il cerchio si stringe e la competizione si fa sempre più accesa. La Terza Divisione si appresta a vivere il secondo turno di Playoff, con le 16 squadre finaliste sempre più concentrate sull’obiettivo finale, quel Nine Bowl inseguito e sognato per 4 lunghi mesi.

Superato lo scoglio Wild Card, Aquile, Hurricanes, Muli, Mexicans, Fighting Ducks, Achei e Eagles si apprestano ad incontrare le ‘prime della classe’, avvantaggiate dal turno di riposo e, soprattutto, dalla possibilità di affrontare in casa questo importante appuntamento. La vittoria della scorsa settimana, tuttavia, ha certamente galvanizzato le avversarie e spezzare ritmo ed incantesimo quando il traguardo appare sempre più vicino non sarà affatto semplice.

Ci aspettiamo, come sempre, gare combattute, auspicando che a dominare sia ovunque il fair play e uno spirito di sano agonismo.

Ricordiamo la suddivisione dei team nelle due Conference:

North Conference

Redskins, Hurricanes, Alto Livenza '29ers, Mexicans, Islanders, Muli, Ravens e Aquile

South Conference

Briganti, Elephants, White Preds, Eagles, Minatori, Achei, Grifoni, Fighting Ducks



Questo il programma del weekend:



Sabato, 9 giugno

NUOVI GRIFONI Perugia vs FIGHTING DUCKS Roma h. 20.00

ISLANDERS Venezia vs MULI Trieste h. 20.30

WHITEPREDS GdT vs EAGLES Salerno h. 21.00

Domenica, 10 giugno

BRIGANTI Napoli vs ELEPHANTS Catania h. 14.30

RAVENS Imola vs AQUILE Ferrara h. 16.00

REDSKINS Verona vs HURRICANES Vicenza h. 16.00

MINATORI Cave vs ACHEI Crotone h. 16.30

29ERS Alto Livenza vs MEXICANS Pederobba h. 17.00

Risultati LIVE e link agli streaming su: https://gameday.fidaf.org/