Fidaf: Sfide di prima divisione e terza divisione

Seamen e Giants in semifinale nel campionato di prima divisione e Terza Divisione. Pronostici rispettati in Prima Divisione, con Seamen e Giants che passano il turno ai danni di Giaguari e Lions.

Chi sperava in qualche colpo di scena è rimasto deluso, perché nel weekend il turno di wild card del Campionato di Prima Divisione ha regalato poca suspense, molto nervosismo e risultati in linea con i pronostici.

A Milano i Giaguari non riescono ad opporre alcuna resistenza all’avanzata dei Seamen, malgrado qualche giocata di assoluto pregio e i tanti, troppi errori dell’attacco blue navy. La nota stonata di questa partita sono stati i tantissimi falli che hanno portato il match a toccare le 3 ore di gioco, malgrado la mercy rule.



L’infortunio al QB torinese, Morelli, ha complicato non poco le cose per i Giaguari che chiudono qui una stagione da considerare comunque positiva. Seamen in semifinale, dunque, ma con qualche pensiero, perché i prossimi avversari saranno i Panthers e occorrerà dare una registrata al gioco d’attacco per sperare di arrivare a Vicenza.

Un pò più combattuto il match tra Giants e Lions, con questi ultimi che paiono riuscire a tenere a bada i giganti bolzanini, ma solo per un tempo. Tra il secondo e il terzo periodo di gioco i Giants costruiscono la vittoria che li porta dritti alla semifinale contro i Rhinos, una sfida che ha il sapore di una rivincita dopo la sconfitta nell’Italian Bowl 2016.

Questi i risultati:

SEAMEN MILANO vs GIAGUARI TORINO 49-9

GIANTS BOLZANO vs LIONS BERGAMO 20-7

SEMIFINALI – 24/25 GIUGNO

Seamen Milano vs Panthers Parma

Rhinos Milano vs Giants Bolzano





Bellissime le sfide in Terza Divisione, con tutte vittorie interne anche in questo caso e un ‘cartellone’ che pare costruito apposta per lo spettacolo: la finale della North Conference sarà un derby, quello tra Sentinels e Hurricanes, con entrambe le squadre che sognano di disputare il Nine Bowl davanti al pubblico di casa, mentre la South Conference vedrà i campioni in carica degli Sharks opporsi agli Steelers, due formazioni schiacciasassi capaci di segnare anche in questo turno di playoff oltre 40 punti.

Questi i risultati e il programma delle finali di Conference:

Sentinels Isonzo vs Thunders Trento 12-7

Steelers Terni vs Eagles Salerno 43-16

Sharks Palermo vs Predatori GdT 49-7

Hurricanes Vicenza vs Lancieri Novara 37-23

FINALI DI CONFERENCE – 24/25 giugno

Sentinels Isonzo vs Hurricanes Vicenza

Steelers Terni vs Sharks Palermo

Nel campionato femminile (CIFAF) alle Underdogs riesce il colpaccio, seppur di misura: One Team battute per 7 a 0 e guanto di sfida lanciato in vista del Rose Bowl.



Foto: @Dario Fumagalli