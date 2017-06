Fidaf. Silver Bowl & Nine Bowl: ecco le finaliste!

Blacks&Bills e Hogs, Sharks e Sentinels, queste le protagoniste delle finalissime di Seconda e Terza Divisione, il prossimo 7-9 luglio a Vicenza.

Sabato di fuoco, in tutti i sensi, quello appena trascorso, con temperature altissime e tensione alle stelle sui campi di Seconda e Terza Divisione, teatro delle semifinali dei rispettivi campionati e match senza appello per sognare Vicenza. A strappare i biglietti per primi sono stati gli Hogs Reggio Emilia e i Blacks&Bills Rivoli, che sabato sera, in contemporanea e dopo 4 quarti di grande equilibrio hanno la meglio rispettivamente su Warriors Bologna e Mastini Verona.

Eccole, dunque, le prossime protagoniste del Silver Bowl di Vicenza, in programma domenica 9 luglio alle ore 17:00 allo Stadio Menti di Vicenza: esattamente come due anni fa, Hogs e Blacks&Bills, arrivati fino in fondo a punteggio pieno e con tutte le carte in regola per cucirsi lo scudetto sulle maglie. Nel 2015 a spuntarla erano stati gli emiliani per 28 a 0. Come finirà questa volta??

In Terza Divisione, i Sentinels Isonzo vincono il titolo di North Conference Champions, battendo gli Hurricanes Vicenza per 21 a 6, punteggio che spezza i sogni dei veneti di giocare la finale davanti al pubblico di casa e regala ai Sentinels la prima finale della propria storia. Questa mattina, con il sole allo Zenit, la sfida della Southern Conference, quella tra i campioni in carica degli Sharks Palermo e gli Steelers Terni. Equilibrio quasi perfetto per 3 quarti di gioco, poi i palermitani cambiano marcia e portano a casa una vittoria senza se e senza ma: 23 a 44 e la concreta possibilità di centrare il ‘back to back’! Appuntamento venerdì 7 luglio alle ore 21:00. Il palcoscenico sarà sempre lo stesso, il bellissimo Stadio Menti di Vicenza.

Risultati:

SECONDA DIVISIONE

Warriors Bologna vs Hogs Reggio Emilia 6-14

Blacks&Bills vs Mastini Verona 23-14

TERZA DIVISIONE

Sentinels Isonzo vs Hurricanes Vicenza 21-6

Steelers Terni vs Sharks Palermo 23-44