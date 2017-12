Fidaf. Spettacolo Giovanili: i Playoff Confermano un Movimento Tecnicamente in Crescita

Semifinali U19 per Warriors, Seamen, Grizzlies e Dolphins. In U16 passano ai quarti Skorpions e Blitz.

Emozioni a non finire in questo fine settimana e a regalarcele solo i ragazzi dei Campionati giovanili, guerrieri senza paura che in questi mesi hanno sfidato ogni genere di difficoltà e che, anche questa volta, hanno saputo offrire un ottimo spettacolo sia in campo che fuori.

Il turno di wild card del Campionato Under 16 ha visto il trionfo degli Skorpions Varese sui Guelfi Firenze, che non sono mai riusciti ad impensierire veramente i varesini, padroni di casa e del campo e fortemente motivati ad arrivare nuovamente a Firenze da protagonisti. Incredibile il match tra Giants e Blitz, con questi ultimi capaci di agguantare il vantaggio sin dal primo quarto e poi resistere alla rimonta dei bolzanini, per poi chiudere con due sole lunghezze di vantaggio! Vincere a Bolzano non è mai facile, e questo risultato per i giovani piemontesi ha tutto il sapore di qualcosa di storico.



Semifinali decisamente “bollenti”, malgrado il freddo, quelle della prossima settimana, con Seamen vs Blitz e Aquile vs Skorpions. Da non perdere!

Nei quarti di finale del Campionato Under 19, poche emozioni a Pero nel match tra Seamen e Lions: i marinai hanno dettato legge dall’inizio alla fine, mettendo a segno l’ennesima, convincente vittoria contro un avversario oggi forse troppo arrendevole. Musica decisamente diversa a Reggio Emilia, dove la partita tra Hogs e Grizzlies è stata un concentrato di agonismo puro! Sotto di 12 punti alla fine del primo quarto di gioco, i romani hanno dato vita ad una emozionante rimonta, raggiungendo la parità a metà incontro per poi operare il sorpasso nel terzo quarto. Gli Hogs si sono rifatti sotto nell’ultimo periodo di gioco, ma la trasformazione non riuscita del touchdown segnato quasi allo scadere condanna gli emiliani a chiudere qui la stagione. Incredibile impresa dei Dolphins, che nella morsa del gelo di Bolzano, con l’incontro iniziato ben dopo le 17.00, giocano la partita della vita e condannano i Giants alla doppia eliminazione, in casa!

Saranno dunque Dolphins vs Grizzlies e Seamen vs Warriors le semifinali del Campionato U19 con i marinai rimasti da soli a difendere il “Regno del Nord” al termine di una stagione meravigliosamente equilibrata in tutta Italia.

Ecco i risultati completi del weekend:

CAMPIONATO U16

Skorpions Varese vs Guelfi Firenze 36-10

Giants Bolzano vs Bltiz San Carlo 26-28

CAMPIONATO U19

Warriors Bologna vs Giaguari Torino 26-13

Giants Bolzano vs Dolphins Ancona 0-28

Seamen Milano vs Lions Bergamo 49-7

Hogs Reggio Emilia vs Grizzlies Roma 18-20