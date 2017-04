Fidaf. Terza divisione & Cifaf: abbuffata di Football in tutta Italia

Ben 30 squadre in campo in Terza Divisione ed esordio delle atlete del tackle femminile in questi due giorni a tutto football.



Tanto, tantissimo football in Terza Divisione, questa settimana, con ben 30 squadre tornate in campo dopo la pausa pasquale. Su tutti i risultati spunta il roboante punteggio degli Hurricanes, capaci di segnare ben 70 punti: un vero uragano che ha distrutto le vele dei bucanieri di Comacchio! Si è segnato tanto anche a Trieste, dove i Muli hanno battuto i Draghi, a Milano, con i Rams vincenti sui Wolverines, a Cagliari, dove i Sirbons hanno dovuto soccombere allo strapotere dei Veterans, a Crotone, con gli Achei che hanno rifilato 54 punti ai Cardinals, ad Asti, con i Predatori che hanno concesso ai padroni di casa degli Alfieri solo 8 punti, e a Castel San Giorgio, dove nel derby del Cilento gli Eagles non hanno dato nessuna speranza di replica ai Rebels. Prima, agognata vittoria della Legio XIII in questo Campionato, in trasferta contro i Crabs.

Nella prima giornata del Campionato femminile, il CIFAF, vittorie nette per le Underdogs ai danni delle Marines e delle campionesse in carica delle One Team contro le Sealight. Le ‘iron ladies’ hanno solo scaldato i motori...Questi tutti i risultati:Giants Bolzano 2 vs Celtics Dolomiti 21-0 Crabs Pescara vs Legio XIII Roma 8-12 Multi Trieste vs Draghi Udine 54-0 Rams Milano vs Wolverines Piacenza 41-12 Sirbons Cagliari vs Veterans Grosseto 7-56 Achei Expert Crotone vs Cardinals Palermo 54-32 Briganti Napoli vs Delfini Taranto 14-6 Redskins Verona vs Thunders Trento 7-6Pirates Savona vs White Tiger Massa C. 21-6Aquile Ferrara vs Broncos Titans 35-0Alfieri Asti vs Predatori GdT 8-48Black Tide Catanzaro vs Sharks Palermo 7-14Rebels Castel San Giorgio vs Eagles Salerno 0-46Hurricanes Vicenza vs Aquile Ferrara 2 (Buccaneers Comacchio) 70-0 Minatori Cave vs Nuovi Grifoni Track & Football 21-12Underdogs Bologna vs Marines Lazio 42-7 Sealight Savona vs One Team Verona 0-40