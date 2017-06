Fidaf: Tutti i risultati del weekend

Tutto come da pronostico nell’ultima giornata di regular season per la Prima Divisione. Primi verdetti dal turno di Wild Card in Terza Divisione. One Team e Underdogs a valanga in CIFAF.

Prima Divisione senza sorprese in questa ultima giornata di regular season, con le prime della classe che continuano a macinare gioco e punti, pur con la testa ormai già ai Playoff. Vittoria sul velluto per Seamen, Rhinos, Panthers, Giaguari e Giants che adesso avranno due settimane di tempo per preparare al meglio la parte più elettrizzante della stagione. La “chicca” di giornata è rappresentata senza dubbio dal record di Mattia Binda: con la partita di sabato sera sono 2.000 le yard corse da questo straordinario giocatore con la maglia dei Seamen!

In CIFAF, valanga di punti per le One Team e le Underdogs: troppo ampio per ora il divario con Sealight e Marines per temere di perdere l’obiettivo numero uno: il Rose Bowl di Vicenza.

Decisamente più interessante il turno di Wild Card in Terza Divisione, con quasi tutte le partite in grande equilibrio fino al fischio finale e punteggi non roboanti. Passano ai quarti di conference Rams, Minatori, Veterans, Pirates, White Tigers, Redskins, Briganti e Wolverines e a giudicare dal livello di questi match, ci sarà da divertirsi!



Ecco tutti i risultati del weekend:



PRIMA DIVISIONE

Giaguari Torino vs Grizzlies Roma 47-12

Seamen Milano vs Guelfi Firenze 49-7

Panthers Parma vs Lions Bergamo 34-7

Giants Bolzano vs UTA Pesaro 30-0

Marines Lazio vs Rhinos Milano 0-61

CIFAF

Marines Lazio vs Underdogs Bologna 0-48

One Team Verona vs Sealights Savona 66-0

TERZA DIVISIONE

Rams Milano vs Muli Trieste 42-31

Pirates Savona vs Islanders Venezia 26-12

Veterans Grosseto vs Delfini Taranto 12-6

Briganti Napoli vs Black Tide Catanzaro 32-7

Etruschi Livorno vs White Tiger Massa 12-23

Redskins Verona vs Giants Bolzano 29-14

Aquile Ferrara vs Wolverines Piacenza 42-43

Minatori Cave vs Achei Expert Crotone 28-24

