Fidaf. Tutti i Risultati dell\'Ultima Giornata di Regular Season

Cala il sipario sui Campionati U16 e U19 nella loro fase preliminare. Ai play off le migliori 18 squadre d’Italia.

Con l’Italia divisa in due dal maltempo, si è conclusa nel weekend la stagione regolare dei Campionati U16 e U19. Tante le conferme, con i Seamen alla ‘perfect season’ in entrambe le categorie. Un record positivo che non smette di impressionare e che consolida il team del Presidente Mutti ai vertici del nostro sport in Italia.

In U16, continuano imbattute il proprio percorso le Aquile, che battono i Warriors anche in trasferta e saranno accompagnate ai play off dai Guelfi, vittoriosi seppur di misura sui Gladiatori. Nel Girone B, Seamen padroni assoluti sul campo degli Alfieri, che chiudono questa avventura in campionato senza la gioia di una vittoria, ma certamente con tanta esperienza in più sulle spalle. Niente da fare per i Campioni d’Italia in carica dei Giaguari Torino, che perdono la sfida clou della stagione contro i Blitz per soli 4 punti e vedono svanire così la possibilità di difendere il titolo. Senza se e senza ma la vittoria degli Skorpions contro i Giants: entrambe proseguiranno il proprio cammino in campionato, ma il primo posto del Girone C è dei varesini. La classifica di questo girone si completa con il terzo posto dei Lions, che battono i Rhinos per 24 a 14 e si portano sul 5 a 2.

Punteggi roboanti nel Campionato U19, con la copertina di diritto dedicata ai Giants: segnare 81 punti in un’unica partita è davvero un’impresa da evidenziare! Per i Bengals, stagione da dimenticare ma punto di partenza importante in vista del campionato senior. Dopo i 40 punti messi a segno dai compagni più giovani, i Seamen U19 ne rifilano 41 al North West Team, per un altro bottino da record da iscrivere nella storia dei marinai milanesi. Se Bologna concede il passaggio alle Aquile in U16, la musica è totalmente diversa in U19, perché il 54 a 0 con il quale i Warriors hanno battuto oggi i Duchi ha il sapore dolce della vendetta e di una perfect season da ricordare. Stagione senza sbavature anche per gli Hogs, che non lasciano scampo ai GETS, mentre i Redskins conquistano i play off con una impressionante prova di forza contro i Saints, diretti avversari nel Girone D. Sotto una pioggia battente e su un campo che definire tale pare un eufemismo, i Dolphins travolgono i Ravens e consolidano la seconda posizione con vista sullo Youth Bowl. Stessa sorte per i Panthers Parma, che mettono a segno 40 punti a Sarzana scrivendo la parola fine sulla stagione dei Red Jackets. L’ennesimo derby romano, tra Marines e Legio XIII stavolta è appannaggio dei primi. La Legio XIII saluta il Campionato in forte crescita e con una nuova consapevolezza nei propri mezzi. Il primo posto nel Girone A resta in mano ai Grizzlies, vittoriosi anche contro i Krakens. Alta tensione e risultato sempre in bilico, come da tradizione, tra Lions e Giaguari: la vittoria di questi ultimi regala suspense ai fini del passaggio del turno. Nel Girone E, infatti, sono ben 3 le squadre attualmente appaiate al secondo posto e la formula di questo campionato prevede, tra l’altro, l’ammissione ai play off anche delle 2 migliori terze classificate dell’intero torneo. Andranno valutati i risultati degli scontri diretti prima della fase ad orologio, e per avere l’ufficialità delle squadre che andranno ai play off dovremo aspettare domani.



CAMPIONATO U16

Warriors Bologna vs Aquile Ferrara 6-32

Guelfi Firenze vs Gladiatori Roma 12-0

Giaguari Torino vs Blitz San Carlo 28-32

Lions Bergamo vs Rhinos Milano 24-14

Skorpions Varese vs Giants Bolzano 20-0

Alfieri Asti vs Seamen Milano 8-40

CAMPIONATO U19

North West Team vs Seamen Milano 0-41

Bengals Brescia vs Giants Bolzano 13-81

Warriors Bologna vs Aquile Ferrara 54-0

Marines Lazio vs Legio XIII Roma 34-14

Ravens Imola vs Dolphins Ancona 8-42

Red Jackets Sarzana vs Panthers Parma 26-40

Redskins Verona vs Saints Padova 45-0

Grizzlies Roma vs Krakens Puglia 36-6

Hogs Reggio Emilia vs Toscana Team GETS 62-0

Lions Bergamo vs Giaguari Torino 13-22

Complimenti a tutte le squadre, i coach e, soprattutto, a questi fantastici giovani atleti, che hanno dato vita a due tra i più bei campionati giovanili degli ultimi anni. La prossima settimana, wild card e Campionato U13 per il secondo ed ultimo bowl di stagione prima dei play off.