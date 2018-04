Fidaf: Tutti in campo per scalare la classifica

Saranno in campo tutte e 10 le squadre di Prima Divisione in questo weekend, con diversi scontri di interesse in chiave griglia playoff.

Anche se è certamente presto per fare bilanci, con la Week 6 del Campionato di Prima Divisione, ci troviamo di fatto a metà del cammino e, in attesa che tutte le squadre recuperino il primo turno di campionato (all’appello mancano ancora Lions, Rhinos, Panthers, Seamen e Ducks) la classifica assumerà contorni già abbastanza precisi dopo il weekend che ci aspetta.

Tra sabato e domenica scenderanno in campo tutte e 10 le protagoniste di questa stagione, con obiettivi e ambizioni diverse ma con l’assoluta volontà di non mollare niente perché nel football, si sa, tutto può cambiare da un momento all’altro. Un attimo di deconcentrazione, l’indisponibilità di un giocatore chiave, una trasferta particolarmente impegnativa o la giornata di grazia della ‘star’ della squadra ed ecco che i pronostici saltano, a beneficio dello spettacolo.

I Seamen ospitano in casa i Giaguari, squadra decisamente in crisi ma che avrà sicuramente recuperato il nuovo, potenzialmente devastante import Luke Rubenzer e il risultato potrebbe non essere scontato come sembra, anche perché per Torino in questo momento vincere è un must!

I Ducks tornano sul campo di casa e questa volta si troveranno di fronte i Rhinos, galvanizzati dalle recenti prestazioni e in netto recupero nel ‘borsino’ della Prima Divisione. Gioco aereo e di terra in crescita, così come il feeling tra il QB nero-arancio Ellison e i propri ricevitori: servirà una contraerea ben preparata se non si vorranno correre rischi. Coach Iaccarino è avvertito…

Una delle partite forse più interessanti del weekend è quella tra Giants e Guelfi, due squadre partite con ambizioni diverse e ora, dopo 5 partite, molto più vicine di quanto si potesse immaginare. Firenze saprà tenersi stretto il secondo posto? I Giants sapranno trovare le chiavi per forzare la difesa dei Guelfi? La pesante sconfitta contro i Seamen avrà cambiato gli equilibri e minato le certezze dei gigliati?

Anche i Panthers tornano in campo dopo il turno di riposo e ricevono in casa i Dolphins di coach Rotelli, reduci da una rocambolesca sconfitta contro i Lions, che non può non aver lasciato segni! Ancona arriverà a Parma sapendo che serve un’impresa, ma comunque vada giocare al Lanfranchi, quest’anno, regalerà emozioni!

L’ultima partita in programma è quella tra Lions e UTA, con i leoni finalmente in casa dopo 4 trasferte consecutive e UTA alla disperata ricerca del primo risultato utile in stagione. Dopo la vittoria contro Ancona, strappata con le unghie e con i denti, coach Rita ha iniziato immediatamente e meticolosamente a studiare il prossimo avversario e, certamente, non vorrà deludere il proprio pubblico. Ma Pesaro continua a crederci (e fa bene!) e certamente non si limiterà a guardare…

Questo il programma ufficiale e i link agli streaming:

Sabato 21 aprile

Seamen Milano vs Giaguari Torino h.18.00 Diretta Streaming su Seamen TV:

https://www.youtube.com/watch?v=UuT-uzRhD5g&feature=youtu.be

Domenica 22 aprile

Ducks Lazio vs Rhinos Milano h. 13.00

Giants Bolzano vs Guelfi Firenze h. 15.00

Panthers Parma vs Dolphins Ancona h. 15.00

Lions Bergamo vs UTA Pesaro h. 15.30 Diretta Streaming su Lions TV:

https://www.youtube.com/watch?v=UOJUPbM-7iU&feature=youtu.be

Dettagli e indirizzi campi da gioco su www.fidaf.org/Campionati/giornate

Risultati LIVE su gameday.fidaf.org

Foto credits: Dario Fumagalli