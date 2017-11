Fidaf. U13 - U16 - U19: Tutto il Football del Weekend

ROMA, 12 NOVEMBRE - Sono una vera festa i primi bowl del Campionato U13, derby romano U19 ai Marines

Al di là dei risultati, al di là delle singole prestazioni tecniche dei team…vedere scendere in campo i nostri piccoli guerrieri, con tutta l’allegria, l’entusiasmo e la carica della loro età ci ha riempito di gioia.

E il primo applauso, quindi, all’esordio del Campionato U13 va doverosamente a tutti i coach per il grande, bellissimo lavoro svolto. E ai genitori, presenti, festanti sugli spalti, tifosi appassionati e primi sostenitori non solo dei loro figli ma anche di tutto il nostro movimento. I primi due bowl stagionali U13 sono stati prima di tutto una festa e come tale ci spiace un po’ “rovinarla” a qualcuno scendendo nei dettagli dei risultati…ma sul campo si deve imparare sia a vincere che a perdere, con il sorriso.E allora, bravi ai piccoli marinai milanesi, che vincono entrambe le proprie sfide in programma in modo deciso e senza lasciare spazio agli avversari, bravi ai Templars, che finiscono 1 a 1 questo bowl da loro organizzato in maniera perfetta (con tanto di mini-cheerleader in sideline!), così come ai Giaguari, anch’essi con una vittoria e una sconfitta alle spalle, e ai Blitz, per aver combattuto con orgoglio e grinta: oggi non è andata benissimo, ma solo cadendo si può imparare a rialzarsi. Nell’altro bowl in programma, il forfait all’ultimo momento dei Gladiatori, cui qualche infortunio di troppo in allenamento ha negato la gioia dell’esordio, ha regalato la vittoria a tavolino a Red Jackets ed Etruschi, che hanno poi affrontato entrambe i campioni in carica dei Guelfi. Sarzana finisce sul 2 a 0 grazie alla splendida vittoria ottenuta contro i fiorentini, che poi si riscattano andando a vincere di misura contro gli Etruschi.

Nel Campionato U16, gli Skorpions confermano il secondo posto nel Girone C, battendo i Lions dopo una battaglia serratissima. Le Aquile non mollano la prima posizione del Girone A, vincendo in maniera netta contro i Gladiatori.

Derby di Roma infuocato in U19, con i Marines Lazio che la spuntano accelerando di colpo nell’ultimo quarto di gioco, quando il risultato pareva dare ragione agli avversari, che perdono la testa solitaria del Girone A. In questa prima giornata della fase ad orologio, vittorie anche per Dolphins, Cavaliers (ben 61 i punti segnati dall’offense!), Rhinos e Warriors.

Questi i risultati completi:

CAMPIONATO UNDER 13

Giaguari Torino vs Blitz San Carlo 26-20

Gladiatori Roma vs Etruschi Livorno 0-8

Guelfi Firenze vs Red Jackets Sarzana 28-52

Seamen Milano vs Templars Canavese 39-0

Blitz San Carlo vs Seamen Milano 0-26

Etruschi Livorno vs Guelfi Firenze 35-40

Red Jackets Sarzana vs Gladiatori Roma 8-0

Templars Canavese vs Giaguari Torino 32-18

CAMPIONATO UNDER 16

Skorpions Varese vs Lions Bergamo 14-8

Gladiatori Roma vs Aquile Ferrara 12-38

CAMPIONATO UNDER 19

Warriors Bologna vs Ravens Imola 48-6

Aquile Ferrara vs Dolphins 0-30

Rhinos Milano vs North West Team 53-20

Grizzlies Roma vs Marines Lazio 20-30

Cavaliers Castelfranco vs Bengals Brescia 61-18