Fidaf. Un Italian Bowl targato Milano!

MILANO 25 GIUGNO - Sabato 8 luglio, allo Stadio Menti di Vicenza sarà il derby milanese tra Rhinos e Seamen a decidere lo scudetto del football americano italiano.

In molti lo speravano, perché il livello organizzativo e di gioco delle due squadre milanesi, nonché il grande seguito di tifosi che Rhinos e Seamen portano in dote avrebbe sicuramente garantito un ottimo spettacolo in quel di Vicenza, ma che fosse proprio il derby di Milano ad appropriarsi del palcoscenico dell’Italian Bowl 2017 non era affatto scontato. E lo ha dimostrato soprattutto la seconda semifinale di questo weekend, la strepitosa partita tra Panthers e Seamen (trasmessa come quella tra Rhinos e Giants in diretta streaming da Fidaf TV), terminata per 27 a 20 a favore dei marinai, autori di una fantastica rimonta nella seconda metà del match.

Sabato pomeriggio, i Giants partono forte e in meno di cinque minuti si portano, clamorosamente, sul 14 a 0…l’Italia del football ha un sussulto e sulla sideline di Bolzano si sente profumo di grande impresa. Ma i Campioni d’Italia in carica reagiscono immediatamente, coach Ault suona la carica e i suoi rinoceronti abbassano la testa e caricano come hanno dimostrato di sapere fare per tutta la stagione, con l’arma in più rientrata giusto per lo show finale, Nick Ricciardulli. Il vero mattatore di serata, tuttavia, è ancora lui, il QB nero arancio TJ Pryor, che va a segno per ben 4 volte, seminando il panico nella difesa bolzanina. Finisce 56 a 26 per i Rhinos, che confermano un dominio che dura incontrastato da ben 25 partite consecutive. A provare a fermarli, l’8 luglio, a Vicenza, ci saranno gli avversari di sempre, quei Seamen Milano che l’anno scorso si sono visti negare l’accesso alla finalissima proprio nel derby di semifinale e che oggi hanno disputato una grandissima partita contro i Panthers Parma.



Partiti in svantaggio e decisamente sotto tono di fronte ad un attacco, quello parmense, che pareva non incontrare particolari ostacoli, nella ripresa hanno saputo rialzare la testa ed avviare con meticolosità e grande concentrazione una rimonta che resterà nella storia di questo team. Al Tardini finisce per 20 a 27, con le pantere parmensi che pagano, forse, un roster più corto rispetto a quello dei milanesi e il black out del proprio QB nella seconda metà della partita. Resta la consolazione di aver raggiunto l’ennesima semifinale della propria storia e di averci provato fino in fondo, con giocate spettacolari e una stagione regolare chiusa al secondo posto, proprio davanti ai Seamen.

L’appuntamento per tutti i tifosi, dunque, è per sabato 8 luglio allo Stadio Menti di Vicenza, con Kick Off alle ore 21:00. Biglietti disponibili su Ticket One. CLICCA QUI PER Tutte le informazioni sul sito dell’evento: