Fidaf. Weekend in campo per seconda & terza divisione. Seconda Divisione al giro di boa, in Terza si gioca la decima giornata di Campionato.

ROMA 27 APRILE - Parte il girone di ritorno in Seconda Divisione e sono ancora parecchie le sorprese sulla strada che porta ai playoff. Derby di Varese tra Skorpions e Gorillas ad aprire un sabato sera ancora una volta caldissimo. A metà della stagione regolare il bilancio è a favore degli scorpioni, ma da una stracittadina ci si può sempre aspettare di tutto. Pare già scritto il verdetto del match tra Sentinels (ancora a 0 vittorie) e Saints, saldamente in vetta a punteggio pieno al Girone E.





A Reggio Emilia, i Bengals tenteranno la scalata al secondo posto, attualmente occupato dagli Hogs: battere i porcellini vorrebbe dire riaprire il discorso ma espugnare Scandiano non sarà impresa facile! Lotta tra le prime due squadre del Girone B in quel di Ravenna, con i Chiefs che proveranno a ribaltare il risultato dell’andata contro i Pretoriani (che vinsero in casa per 38 a 7). Nello stesso girone, scontro tra West Coast Raiders e Mad Bulls, con i padroni di casa decisi a togliere lo 0 in classifica, unico obiettivo in una stagione ormai segnata. I Braves non possono più commettere passi falsi e contro i Knights dovranno dimostrare se le ambizioni di inizio stagione erano solo un’illusione. Gli Sharks tornano a Bologna, decisi a dimostrare la solidità del proprio percorso agonistico. Certo, contro questi Warriors non sarà facile, e pensare di batterli in casa loro quasi impossibile. Ma per gli squali siciliani, impossible is nothing!

Decima giornata di campionato in Terza Divisione e riflettori puntati su Eagles vs Navy Seals Bari, dove una vittoria dei pugliesi potrebbe riaprire la corsa al secondo posto del Girone B, e su Ravens vs Wolverines, valida per la supremazia del Girone E. Negli altri incontri in programma, poco significativi ai fini delle rispettive classifiche, sarà importante capire la volontà e capacità di reagire da parte di Thunders, Cardinals, A-Team Abruzzo, Doves e Legio XIII, fermi a zero vittorie in questa stagione e, nel caso dei romani, freschi di esonero del loro HC. Purtroppo troveranno di fronte le ‘prime della classe’ e non sarà affatto semplice, ma il morale si costruisce non solo con una W sul tabellone…Nel Girone D, i Veterans, secondi in classifica, ospitano i Trappers, terzi ma con un record opposto a quello degli avversari: 3 vittorie e una sconfitta per Grosseto, 1 vittoria e 3 sconfitte per Cecina. Ci sarà inversione di rotta? Chiudiamo questo breve recap con Draghi vs Muli, match di uno dei gironi più equilibrati di questo Campionato. Il pronostico parrebbe a favore di Trieste, ma i draghi, si sa, sono animali mitologici e abbassare la guardia potrebbe rivelarsi letale.



Questo il programma ufficiale:

SECONDA DIVISIONE – Week 9

Sabato 28 aprile

Skorpions Varese vs Gorillas Varese h. 18.30

Sentinels Isonzo vs Saints Padova h. 20.30

Hogs Reggio Emilia vs Bengals Brescia h. 20.30

Chiefs Ravenna vs Pretoriani Roma h. 20.30

West Coast Raiders vs Mad Bulls Barletta h. 21.00

Braves Bologna vs Knights Sant’Agata h. 21.00

Domenica 29 aprile

Warriors Bologna vs Sharks Palermo h. 13.00

TERZA DIVISIONE – Week 10

Sabato 28 aprile

Thunders Trento vs Hurricanes Vicenza h. 15.00

Domenica 29 aprile

Cardinals Palermo vs Mida Achei Crotone h. 14.00

Briganti Napoli vs A-Team Abruzzo h. 14.00

Eagles Salerno vs Navy Seals Bari h. 14.30

Draghi Udine vs Muli Trieste h. 15.00

Titans Broncos vs Doves Bologna h. 15.00

Ravens Imola vs Wolverines Piacenza h. 15.30

Veterans Grosseto vs Trappers Cecina h. 15.30

Minatori Cave vs Legio XIII Roma h. 16.00

