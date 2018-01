Fidaf. Youth Bowl 2017: Tutto quello che c\'e\' da sapere

FIRENZE 4 GENNAIO - A Firenze, tutto pronto per accogliere le squadre finaliste dei Campionati U13, U16 e U19.

Ricapitoliamo il programma dello Youth Bowl. Al Guelfi Sport Center, Touchdown, la società organizzatrice dello Youth Bowl 2017, sta ultimando gli ultimi preparativi e da domani Firenze sarà la meta preferita di tantissimi

appassionati di football made in Italy.

Ricapitoliamo dunque il programma di questa intensa due giorni dedicata alle finali dei Campionati Under 13, Under 16 e Under 19, augurandoci di vedere le tribune sempre piene! Per chi non potrà venire allo stadio, ricordiamo comunque la possibilità di godere dello spettacolo grazie alla diretta streaming sul canale YouTube dei Guelfi Firenze: https://www.youtube.com/channel/UCmEcv_jEd6tRacjPEGdgcXA.

I rispettivi link saranno

disponibili circa 30 minuti prima di ciascun evento. Iscrivendosi al canale, riceverete una

notifica quando la diretta streaming sta per cominciare.



Sabato 6 gennaio 2018

Ore 09,00 Seminario: “Allenatore dei Settori Giovanili – Modulo A”

Finali Campionato U13:

Ore 11.00 Semifinale 1 – Seamen Milano vs Guelfi Firenze

Ore 11.00 Semifinale 2 – Red Jackets Sarzana vs Templars Canavese

Ore 13.00 Finale 1°- 2° Posto

Ore 13.00 Finale 3°- 4° Posto

Premiazione Finaliste

Ore 15,00 Finale Campionato U16

Seamen Milano vs Aquile Ferrara

Premiazione Finaliste

Domenica 7 gennaio 2017

Ore 14,00 Finale Campionato U19

Dolphins Ancona vs Seamen Milano



Premiazione Finaliste

Main sponsor dello Youth Bowl e fornitore del merchandising ufficiale sarà BEEAST, Sport

Department di Garage69. Al fianco degli organizzatori anche:

IMG Academy (specializzata in programmi scolastici e sportivi negli Stati Uniti e

appartenente al circuito dei College NCAA) e Bayer Team Sports (negozio di materiale

sportivo che opera sul mercato europeo degli accessori per giocatori e squadre di football

americano dal 2008).