Fidapa Bpw Italy "Donne impresa - Non vogliamo cambiare il mondo"

CATANZARO 07 MAGGIO - Il 2 Maggio cm, si è tenuta nella Sala Oro della Regione Calabria “La Cittadella”, la fase distrettuale (Distretto Sud-Ovest) Calabria e Campania, del concorso Nazionale “Creativity Camp”, un bando promosso da FIDAPA BPW ITALY, per sostenere ed incoraggiare l’imprenditoria femminile.

La fase concorsuale ha previsto la presentazione ed illustrazione dei progetti di imprese esistenti ed imprese future. Per la prima categoria, hanno vinto, Lucrezia delle Veneri con la sua azienda “Kinetes”in Campania e Giusy Longo con la sua azienda “Bio Pharma” in Calabria. Per la categoria “nuove idee imprenditoriali” Erika Cione con “Galascreen”, Immacolata Pernice con “ Freesee” e Katya Urzino con “ Purpureum & Aureum”.Le vincitrici parteciperanno alla fase finale “Creativity Camp” che si terrà a Roma 12-13-14 Maggio 2017Il giudizio e la relativa selezione dei progetti vincenti è stato affidato ad una Commissione composta da autorevoli membri, rappresentanti di vari ambiti professionali. Un ringraziamento particolare va al Dott.ssa Tonia Stumpo, consigliera Regione Calabria Pari Opportunità che ha rappresentato il connubio tra Fidapa BPW Italy e le istituzioni; infatti, la Regione Calabria ci ha sostenuto fin dall’inizio del percorso e ringraziamo per il sostegno, il. Dott. Antonio Riccio – Territorial Development Sud Unicredit, il Dott. Giovanni Cerminara consulente di Web Marketing Turistico, il Dott. Luciano Principe CEO di Imer Sas e Sider 3 Srl, la Dott. Ssa Innocenza Giannuzzi CEO Coop Agri, e la Dott.ssa Anna Cerbarano CEO della Lombardo Srl. Infine , un particolare ringraziamento va al Prof. Rocco Reina, docente Università Magna Grecia, che insieme con la Fondazione UMG ha sostenuto il percorso di preparazione di tutte le fasi della selezione. La commissione è stata Presieduta dalla Presidente Distrettuale Vincenzina Nappi.

Abbiamo avuto inoltre l’onore di avere con noi la Dott. Anna Amati vicepresidente di Meta Group nonché referente Nazionale per la Task Force Entrepreneurship, e ideatrice del format “Creativity Camp”.



Un ringraziamento particolare va alla Presidente di Fondazione Fidapa, avv. Maria Candida Elia, per il suo sostegno e presenza, alle Presidenti delle sezioni presenti e alle loro delegate, alla referente Mentoring Katia Reda e alla referente del Distretto Sud Ovest per la comunicazione Antonietta Scafuro.



Un ringraziamento infine va alla sezione di Soverato, alla sua Presidente, al Direttivo e a tutte le socie, tra le quali si è distinta Katya Urzino, che è tra le finaliste del Concorso.



Il progetto, che si è sviluppato nel biennio 2015- 2017, per il Distretto Sud Ovest è stato curato da Angela Donato, referente distrettuale per l’imprenditoria, con un la diffusione e promozione del programma in molte sezioni di Fidapa Bpw Italy.



Anna Rotundo