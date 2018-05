FIDAPA Catanzaro, svolto l'appuntamento "Caminandu vineddi vineddi"

CATANZARO, 13 MAGGIO - Nuovo, importante, appuntamento organizzato dalla FIDAPA sezione Catanzaro, a testimonianza della costante presenza sul territorio della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, al fine di promuovere la donna verso una partecipazione più attiva e consapevole alla vita sociale e politica della comunità.

Si è rinnovato ieri mattina, infatti, l’evento “Caminandu vineddi vineddi”, una giornata concepita dalle socie al fine di trascorrere del tempo assieme, all’insegna dell’amicizia e della convivialità. Dopo il raduno nei pressi della Chiesa di San Francesco, nel quartiere Bellavista, la suggestiva passeggiata tra vicoletti e “gradoni”, cuore pulsante del centro cittadino, ha avuto il via alle 10. Ad avvalorare ulteriormente l’iniziativa, i versi in vernacolo della professoressa Marcella Crudo, che ha praticamente fatto da “voce fuori campo”, illuminando le persone presenti tra cenni storici e rime.



<<La FIDAPA è da sempre attenta sul territorio e, attraverso l’organizzazione di questo evento, vuole dimostrare quanto basti poco, con concretezza e semplicità, per offrire un contributo ad una città forse per molti aspetti abbandonata>>, osserva la Presidente della sezione Catanzaro, l’avvocato Costanza Santimone. Una vera e propria escursione nei luoghi delle nostre radici - dove, purtroppo, non si pone con molta attenzione lo sguardo – conclusa da un pranzo, in un ristorante della città, nel buon nome dello spirito associativo.