FIDS. A Catania il Campionato regionale 2017 di Danza Sportiva al Palaghiaccio (Foto)

FIDS. A Catania il Campionato regionale 2017 di Danza Sportiva Le Danze di Coppia FIDS sabato 11 e domenica 12 marzo al Palaghiaccio

CATANIA, 10 MARZO 2017 - Catania ospiterà sabato 11 e domenica 12 marzo, il Campionato di Danze di coppia, organizzato dal Comitato regionale della FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva. Nel secondo weekend di marzo si contenderanno il titolo di Campione di Sicilia 2017, Ballerini atleti di Danze Internazionali e Nazionali.

Le Danze Internazionali si suddividono in: Standard - Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step e Latino Americane - Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble e Jive. Le Danze Nazionali si suddividono in: Ballo da Sala - Valzer Lento, Tango, Foxtrot e Liscio Unificato - Mazurka, Valzer e Polka.Al Palaghiaccio le competizioni inizieranno nella prima mattina di sabato, con il Liscio Unificato e Balli da Sala per concludersi in serata con le altre specialità come da programma. Domenica si inizierà sempre nella prima mattinata con il Liscio Unificato, Danze Standard e Danze Latino Americane, le gare continueranno fino alla sera, dopo le 17.30 ci saranno i momenti più importanti con le esibizioni degli atleti ballerini di classe A1 e AS (classe internazionale) delle categorie 16/18, 19/34 e 35/44.Si prevede una grande partecipazione di Ballerini atleti, con una eccellente cornice di pubblico. La Danza Sportiva FIDS, è numericamente la quarta Federazione sportiva italiana ed è riconosciuta dal CONI, in Sicilia può contare sui seguenti numeri: 9 Comitati Provinciali con oltre 12.000 Atleti ballerini tesserati.