FIDS. Rimini: Campionati italiani di categoria e Assoluti 2017 (Foto)

Campionati italiani di categoria e Assoluti 2017. La Danza Sportiva FIDS Sicilia a Rimini con “Casa Sicilia”

RIMINI 12 LUGLIO - Per il terzo anno consecutivo presente a Rimini la Danza Sportiva siciliana della FIDS, con l'organizzazione di "Casa Sicilia" creata per supportare gli Atleti ballerini siciliani, in competizione nelle gare dei Campionati italiani di categoria e Assoluti 2017, che si stanno svolgendo nell'accogliente location della Fiera di Rimini, dal 9 al 23 luglio.



Lo stand di Casa Sicilia è meta giornaliera di visite da parte di Atleti ballerini, che a vario titolo vengono a chiedere informazioni o a farsi fotografare per raccontare la loro esperienza, tanti i giovani vincitori a cominciare dai confermati Campioni d’Italia per le Danze Standard e Combinata 10 Danze Antonino De Luca e Giulia Tiscione, 12/13 B2 della società Sensei Sicilia, una coppia dalle grandi prospettive alla quale è stata donata la maglietta ricordo. Nelle Danze Standard 3° posto B3 14/15 a Ottavio Leanza e Morena Lazzaro, della società Accademia di Danza Athenea.Nei primi giorni di gara si sono svolti i campionati italiani di Danze Country ecco alcuni risultati: 1° posto BF 36/45 per Grace Rizzo, Asd Sicily Country – 1° posto BM 46/oltre a Davide Catalano, Team Country Western – 1° posto Master F 46/oltre a Giusimaria Raciti, Asd Sicily Country – 1° posto C2 8/11 Roberta Giuffrida, Royal Country Sicily - 2° posto BF 46/oltre Cetty Calabretta, Asd Sicily Country – 2° posto C1 F 36/45 a Tiziana Landro, Asd Sicily Country - 3° posto BF 46/oltre Pierangela Raciti, Asd Sicily Country – 3° posto C3 8/11 Federica Molinaro, Royal Country Sicily - 6° posto C2 12/18 Giulia Oliveri, Royal Country Sicily.La Sicilia si distingue anche con la presenza per il secondo anno consecutivo dell’ASD Enna Dance Sport, che con il gruppo “Smile and Dance”composto da Atleti ballerini Down, ha partecipato al Campionato Italiano Paralimpico, portando avanti il progetto del ballo “Combi”. Gli Atleti ballerini paralimpici che hanno partecipato alle gare sono stati: Antonella Adamo, Igor Catalano, Annarosa Mangione, Rita Quattrocchi, Alex Richiuso e Domenica Persico, che sono stati guidati dal maestro Marco Gervasi. Ecco i vincitori: 1° posto Bachata over16 DIR Alessandro Richiuso e Rita Quattrocchi e 2° posto nella Show Dance a Duo – 3° posto nella Bachata duo Mix per Alessandro Richiuso e Lucia Elena Cantaro – 5° posto nella Bachata duo Mix per Antonello Adamo e Chiara Taormina – 6° posto nella Bachata duo Mix per Danilo Venuto e Annarosa Mangione e 6° posto nella Bachata duo per Annarosa Mangione e Igor Catalano. Vittoria di prestigio inoltre per l’ASD Enna Dance Sport, con il gruppo “Smile and Dance” che ha conquistato il Campionato Italiano Paralimpico nella categoria over 16 DIR nella Show Dance.Il presidente del Comitato FIDS Sicilia Giovanni Costantino, ha dichiarato dopo l’apertura del Campionato italiano: "per il terzo anno consecutivo il team di "Casa Sicilia" ha assicurato la sua presenza al più grande appuntamento nazionale della Danza sportiva, con uno stand dentro l'area fieristica allocato nel padiglione C2, con personale specializzato, supportato dal responsabile della comunicazione. L’intento è quello tenere unito il gruppo, dare assistenza agli Atleti ballerini e fare squadra, per cercare di migliorare gli standard raggiunti lo scorso anno e curare la comunicazione. Voglio inviare a nome mio e di tutto il Consiglio regionale, un grande in bocca al lupo a tutti i nostri Atleti ballerini, perché il Campionato italiano sia denso di soddisfazioni e regali loro tante vittorie". La Danza Sportiva FIDS è numericamente la quarta Federazione sportiva italiana, in Sicilia può contare sui seguenti numeri: 6 Comitati Provinciali, 3 Delegazioni Provinciali, con oltre 12.000 atleti ballerini tesserati e oltre 250 Società sportive.