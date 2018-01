Fiera: al via a Verona Motor Bike Expo, 700 aziende in mostra

VERONA, 16 GENNAIO - Presentata oggi la decima edizione di Motor Bike Expo. Il salone, al via giovedì alla Fiera di Verona, vede la presenza di 700 aziende da tutto il mondo e di più di 200 modelli personalizzati dai migliori customizer internazionali.

"L'edizione 2018 - commenta Maurizio Danese, presidente di Verona Fiere - si apre in un contesto economico favorevole per il comparto delle moto che segna il quarto passo in avanti consecutivo realizzato dal mercato nazionale, con le vendite che a fine 2017 hanno superato i 220mila veicoli".

Al decennale della manifestazione fieristica debutta l'MBE Award che premia una delle dieci moto top-ten selezionate da una giuria d'eccezione. Tra novità, anche il concorso "The Art Of Kustom", incentrato sulla personalizzazione dei caschi che vede sfidarsi otto "top artists" del custom painting e pinstriping, provenienti da Thailandia, Taiwan e Giappone.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.rombodituono.com