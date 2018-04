Fifaf. Nel weekend: due recuperi di lusso in prima divisione

Nel weekend, due partite di recupero del Campionato di Prima Divisione. Scontro al vertice Panthers-Seamen.

ROMA, 26 APRILE - Doveva essere un weekend di riposo per tutti, quello che ci aspetta. Ma poi ‘Burian’ ci ha messo lo zampino, gettando scompiglio lungo tutto lo stivale e costringendo anche il football italiano a stravolgere il calendario agonistico. E così, per la felicità dei tanti appassionati, sabato e domenica lo spettacolo continuerà, e che spettacolo! Perché se è vero che sono solo due le partite in programma, la qualità dei match è altissima, a cominciare dall’attesissimo scontro al vertice tra Panthers e Seamen, ovvero le ‘prime della classe’, capaci fino a questo momento di annientare qualunque avversario.

Complete ed efficaci in ogni reparto, le due squadre mai come in questa stagione appaiono perfettamente in equilibrio e pare impossibile fare un pronostico. Il confronto sarà certamente aperto e sono tantissimi gli spunti di interesse: dai due QB in campo, Luke Zahradka e Tommaso Monardi, ovvero la ‘cabina di regia’ del nostro Blue Team, alle possenti linee di attacco e difesa, dalla sfida via terra tra Danilo Bonaparte e Malpeli Avalli, a quella aerea (e non solo!) tra l’ex NFL Kris Durham e Xavier Mitchell. Si giocherà al Lanfranchi di Parma, lo stesso stadio che ospiterà il XXXVIII Italian Bowl il prossimo 7 luglio…saranno prove generali???

A Bergamo, o meglio a Verdello, invece, si giocherà la seconda e ultima partita del weekend, quella tra Lions e Rhinos e anche qui ci si aspettano scintille. Le due squadre, che avrebbero dovuto incontrarsi nella prima giornata, arrivano all’appuntamento dopo un percorso decisamente diverso. I bergamaschi sono reduci dalla prima sconfitta in casa contro UTA, i Rhinos da una esaltante vittoria in trasferta contro i Ducks. Entrambi i team si trovano appaiati al quinto posto in classifica, con un record di 2 vittorie e tre sconfitte maturate, però, in modo molto diverso e, dunque, l’incontro di domenica a Verdello sarà già fondamentale in chiave playoff. I Lions recuperano Andrea Fimiani in cabina di regia, QB giovane e dalle caratteristiche di gioco molto simili a quelle mostrate da Kevin Ellison, l’import a cui sono affidate le chiavi dell’attacco nero-arancio. Sarà interessante capire quali strategie difensive i rispettivi coach avranno studiato per contrastare la possibile imprevedibilità di due attacchi che, fino ad ora, si sono mossi bene sia nel running che nel passing game.

Questa partita sarà anche trasmessa in streaming da Lions TV.

Questo il programma ufficiale e il link allo streaming:

Sabato 28 aprile

Panthers Parma vs Seamen Milano h. 18.00

Domenica 29 aprile

Lions Bergamo vs Rhinos Milano h. 15.30 Diretta Streaming su Lions TV:

https://www.youtube.com/watch?v=UOnkPBAm-IM

Foto credits: Lorenzo Dalcò