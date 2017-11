Figc, arrivano anche le accuse di molestie per Tavecchio: "Mi ha palpeggiata"

ROMA, 21 NOVEMBRE - Non si placa la bufera intorno a Carlo Tavecchio. Per l’ormai ex presidente della Figc ora arrivano anche le accuse di molestie sessuali da parte di una dirigente della federazione. La donna, che ha voluto restare anonima per paura di ritorsioni, ha raccontato al Corriere della Sera di aver subito violenze morali e psicologiche dall'ex numero uno di via Allegri e di aver già dato mandato al suo avvocato di presentare denuncia alla Procura della Repubblica di Roma.

Ti trovo in forma, si vede che scopi tanto”, sarebbe una della frasi shock pronunciate da Tavecchio nei confronti della donna, che sarebbe anche stata palpeggiata e annuncia di essere in possesso di prove audio e video, già consegnate al suo legale.

Ero in imbarazzo", prosegue la dirigente che avrebbe provato a dirgli di smettere. "Lui per tutta risposta ha chiuso le tende dello studio, per non correre il rischio di essere visto. L'ho respinto, sono riuscita a divincolarmi". L'episodio raccontato sarebbe uno dei tanti avvenuti nell'ufficio di Tavecchio, che ora dovrà difendersi anche da quest’accusa pesantissima.

Giuseppe Sanzi

