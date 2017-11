Filippine: cannoni d\'acqua sul corteo anti-Trump

MANILA, FILIPPINE. 12 NOVEMBRE 2017 – L’arrivo del presidente statunitense Donald Trump a Manila ha scatenato una forte manifestazione di fronte all’Ambasciata degli Stati Uniti nella capitale delle Filippine che la polizia anti-sommossa ha sedato con i cannoni ad acqua.

"Basta imperialismo Usa", “ScaricareTrump” sono alcuni dei cartelli nelle mani dei manifestanti. Trump sarà a Manila per il summit delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), che è anche l’ultima tappa del suo viaggio.

"Trump è l'amministratore delegato del governo imperialista degli Stati Uniti", ha affermato lo studente 18enne Alexis Danday dopo che i manifestanti sono stati bloccati. Trump ha appena lasciato Hanoi per prendere parte al vertice Asean a Manila dove era atteso in mattinata.

