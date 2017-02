Filippine, decapitato l\'ostaggio tedesco

FILIPPINE, 27 FEBBRAIO - Il gruppo Abu Sayyaf, affiliato all'Isis, ha pubblicato il video dell'uccisione dell'ostaggio tedesco Jurgen Kantner.

L’uomo, uno skipper sui 70 anni, era stato rapito all’inizio di novembre 2016 nei pressi dell’Isola Laparan durante un attacco al suo yacht in cui fu uccisa la moglie. A riportare la notizia della sua morte è il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web.Con un video diffuso il 14 febbraio, Abu Sayyaf aveva minacciato di decapitare il tedesco se entro il 26 febbraio non fosse stato pagato un riscatto di oltre 612.000 dollari. L’uomo infatti, sarebbe stato ucciso 30 minuti dopo la scadenza dell’ultimatum in un villaggio dell’isola di Jolo.Attualmente sono in corso le verifiche delle task forze anti-terrorismo.

Giulia Piemontese

(Immagine da: lasicilia.it)