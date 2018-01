Filippine: fa paura il vulcano Mayon, rischio eruzione imminente

LEGAZPI CITY (FILIPPINE), 23 GENNAIO - Fiumi di lava incandescente e un gigantesco pennacchio di fumo: continua a fare paura il vulcano Mayon, il piu' attivo delle Filippine. L'agenzia nazionale di vulcanologia e sismologia (PHIVOLCS) e' tornata a elevare il livello di allerta, nel timore di un'enorme eruzione nelle prossime ore o giorni: adesso e' a livello 4, appena un livello al di sotto dell'avviso piu' alto, quello che avverte di un'imminente e pericolosa eruzione (il livello quinto scatta quando l'eruzione si sta verificando).

La zona di pericolo e' stata estesa a otto chilometri. Il rischio non e' solo quello dell'eruzione di lava, ma anche del flusso piroclastico, la miscela incandescente di pomice, cenere e gas vulcanico che fuoriesce a grande velocita'. L'avvertenza alla popolazione e' evitare "la zona di pericolo, non farsi prendere dal panico, ma stare pronti, con maschere antigas, fazzoletti o vestiti per evitare l'inalazione delle ceneri sottili".

Nel pomeriggio di lunedi' c'e' stata un'eruzione esplosiva, durata 8 minuti, la piu' potente da quando il vulcano ha cominciato ad attivarsi, una settimana fa. E ora la colonna di cenere e fumo, alta circa 10 chilometri, e' visibile dalle aree circostanti il vulcano, che si trova a circa 250 chilometri a sud est di Manila. L'aeroporto di Legazpi ha temporaneamente chiuso le operazioni.