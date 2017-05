Filippine, gruppo terroristico irrompe in chiesa: in ostaggio il prete ed alcuni fedeli

MANILA, 24 MAGGIO - “Hanno attaccato la cattedrale cattolica di Marawi city, ed hanno rapito circa 15 fedeli, tra i quali un prete, delle suore e alcuni laici che stavano pregando in chiesa”.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia Fides. Il gruppo terroristico Maute ha fatto irruzione nella cattedrale di Nostra Signora Ausiliatrice di Marawi City, nel Sud delle Filippine. Il gruppo Maute è un movimento islamista paramilitare terroristico nato nel 2013, promotore di ideali legati al fondamentalismo islamico. Dalla sua fondazione, ha posto in essere azioni violente ed ostili nel paese. Dal 2016 il movimento paramilitare ha giurato fedeltà allo Stato Islamico e tra i suoi seguaci, circa un centinaio, vi sono anche alcuni foreign fighters.

Il Vescovo ha raccontato all’agenzia di stampa: “I terroristi hanno fatto irruzione in chiesa, hanno preso gli ostaggi e li hanno condotti in una località sconosciuta. Sono penetrati nella residenza del Vescovo e hanno rapito il vicario generale, padre Teresito Soganub. Poi hanno dato alle fiamme la cattedrale e l’episcopio. E’ tutto distrutto. Siamo costernati” e continuando “La gente è terrorizzata e chiusa in casa. Ora si attende la reazione dell’esercito. Per ora si pensa a riprendere la città con il minore spargimento di sangue possibile. Degli ostaggi non si parla. Abbiamo attivato i nostri canali, la Chiesa, i leader islamici e speriamo di poter presto intavolare negoziati perché siano rilasciati sani e salvi”.

L'arcivescovo, Socrates Villegas, presidente della conferenza episcopale cattolica delle Filippine, ha informato le autorità della minaccia dei terroristi di uccidere gli ostaggi "se le forze governative scatenate contro di loro non vengono richiamate". intanto, il sindaco, Majul Usman Gandamra, ha informato che governo locale ha la situazione sotto controllo. Il Presidente della Repubblica delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha deciso di interrompere la sua visita a Mosca per ritornare nelle Filippine ed affrontare la crisi imponendo la legge marziale.

Immagine da: primapaginaitaly.com

Caterina Apicella