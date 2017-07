Filippo Mondella: chi è il proprietario della guest house anti-gay

SANTA MARIA, 25 LUGLIO - Filippo Mondella è il proprietario della Casa Vacanza Ciufo, la guest house calabrese in questi giorni nell'occhio del ciclone per aver rifiutato una coppia di omosessuali che aveva affittato la stanza su Booking.com. Proprio Mondella, su WhatsApp, aveva scambiato diversi messaggi con uno dei due membri della coppia omosessuale in merito alla prenotazione, chiudendo con un “non accettiamo gay e animali”, preceduto da un “mi scuso se posso sembrare troglodita”.

Mondella si è difeso rivendicando la sua libertà di decidere chi ospitare e chi no, essendo la sua un'abitazione privata. “Io i gay non li ospito per motivi religiosi”, ha detto a Claudio Finelli, responsabile Cultura di Arcigay per Gaynews.it: lo stesso portale che ha poi osservato il profilo Facebook di Mondella, cercando di studiare il personaggio.

Il profilo, sebbene privato, è visibile a tutti nella maggior parte dei suoi post. Ne viene fuori l'immagine di un uomo che non nasconde le simpatie politiche verso Trump e Putin (quest'ultimo esaltato proprio per le sue posizioni dichiaratamente anti-gay) e che fa dell'espressione “Il formaggio gratuito è solo in una trappola per topi” il suo motto.

Gli omosessuali sembrano rappresentare un'ossessione per Filippo, che su Facebook avrebbe in passato invocato la fucilazione contro una famiglia poliamorosa raccontata in un articolo di Repubblica. A completare questo sommario identikit di Mondella, poi, anche alcuni problemi giudiziari che il proprietario della guest house ha avuto e che si sono conclusi con la prescrizione del reato di intestazione fittizia che gli era stato contestato, in concorso con il figlio di un boss della 'ndrangheta. Quest'ultimo, di certo, sarà ben accetto alla Casa Vacanza Ciufo. Altrimenti si passerebbe per trogloditi.

Claudio Canzone

Fonte foto: giornalettismo.com