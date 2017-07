Fincantieri-Stx: scontro Italia-Francia. Il titolo italiano crolla in borsa

PARIGI, 26 LUGLIO – Cresce la tensione tra Roma e Parigi sulla gestione dei cantieri navali di Sain-Nazaire, i più importanti della Francia. Lo scorso aprile il ministro francese all’Industria, Chrystophe Sirugue annunciava in un comunicato ufficiale che Fincantieri aveva conquistato il controllo dei cantieri, dal momento che il gruppo italiano fu considerato «miglior offerente» per l’acquisizione di Stx France.

Dopo il trionfo di Macron qualcosa sul tavolo del negoziato è cambiato. “Noi puntiamo a mantenere un controllo al 50% con i nostri amici italiani”, ha detto a France Info il neo ministro dell’Economia, Bruno Le Maire. In contropartita è stata prospettata all’Italia la possibilità di un’accresciuta cooperazione in campo navale militare, ma, se non si dovesse trovare un accordo, il governo di Parigi è pronto ad esercitare il suo diritto di prelazione.

Nonostante Roma abbia dato "ampia disponibilità" ad accogliere le richieste dei francesi a modificare un accordo già concluso, Parigi non ha voluto accettare nessuna delle soluzioni di modifica delineate dagli italiani. Sembra così complicarsi la già difficile partita che potrebbe portare Fincantieri a gestire gli storici cantieri navali di Sant-Nazaire, i più importanti della Francia. Padoan, ok modifiche,ma resti controllo Stx. Intanto il titolo Fincantieri crolla in Borsa.

"Su Stx siamo stati chiari fin dal principio. Il precedente governo francese ha chiesto a Fincantieri di interessarsi, e Fincantieri lo ha fatto con un progetto industriale solido che ha alcune condizioni fondamentali", dice il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Che avverte: "Queste condizioni sono conosciute dal governo francese, dal precedente che ha firmato un accordo e dall'attuale: non abbiamo nessuna intenzione di andare avanti se queste condizioni non ci sono".

Maria Azzarello

Fonte immagine: The Motorship