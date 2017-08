Finlandia: accoltellate diverse persone, la polizia spara all\'aggressore

TURKU, 18 LUGLIO – Il terrore approda in Finlandia, nella città di Turku, sulla piazza del mercato Puutori, dove diverse persone sono state colpite a coltellate. Secondo fonti giornalistiche ci sarebbe anche una vittima, ma la polizia non ha ancora dato un bilancio ufficiale delle vittime. Ammonterebbe al momento ad otto il numero dei feriti, fra i quali ci sarebbe anche una donna che stava spingendo la carrozzina.

Dopo essere stato sparato ad una gamba e immobilizzato dalla polizia finlandese, l'autore dell'attacco è stato fermato. Non è chiaro se ci fossero diversi assalitori: "Erano in tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano Allah Akbar", testimoniano infatti alcuni passanti.

Mentre la polizia finlandese, poco dopo l'attacco, ha twittato: "Diverse persone accoltellate al centro di Turku. La polizia ha sparato al sospetto accoltellatore. Una persona è stata catturata". Le forze dell'ordine hanno inoltre chiesto di evitare il centro di Turku. Rafforzate anche le misure di sicurezza all'aeroporto e alle stazioni ferroviarie di Helsinki.

Maria Azzarello

fonte immagine: Reserviläinen