Finlandia, un italiano tra i 6 feriti nell'assalto di Turku: "E' terrorismo"

HELSINKI, 19 AGOSTO – C’è anche un italiano fra i sei feriti nell'assalto avvenuto ieri a Turku, cittadina del sud-est della Finlandia, dove un giovane di origini marocchine ha colpito a coltellate la folla, provocando due vittime e appunto sei feriti.

Dapprima cauta, la polizia riferisce che si tratterebbe di un atto di terrorismo jihadista e che il colpevole sarebbe un ragazzo di 18 anni di origini marocchine. L’episodio si è verificato ieri, dopo l’ondata di terrore che ha interessato anche la Spagna nei giorni scorsi.

Intorno alle 14.00, un uomo ha iniziato a menare fendenti fra la folla di piazza Puutori, dove c'è un mercato. Le forze dell'ordine sono prontamente intervenute e hanno fermato l’assalto sparando alle gambe dell'accoltellatore che è stato poi arrestato. Così twitta la polizia finlandese: "Diverse persone accoltellate al centro di Turku. La polizia ha sparato al sospetto accoltellatore. Una persona è stata catturata".

Il centro di Turku è rimasto sotto coprifuoco per diverse ore fino a quando in serata le autorità hanno dato il via libera per la ripresa delle normali attività in città. La polizia finlandese ha eseguito cinque arresti nelle ore seguenti all'assalto. Un responsabile della polizia fa sapere che è in corso la verifica della “posizione degli arrestati, per capire se siano collegati o meno con l'attacco, ma di certo erano in contatto" con l'uomo protagonista degli atti di violenza.

Luna Isabella

(foto da radionbc.it)