Finti Carabinieri Arrestati a Lecce: l'Intervento del Nipote Salva Anziana dalla Truffa
Nella serata di ieri, a Lequile, in provincia di Lecce, si è consumato un ennesimo tentativo di truffa ai danni di una donna anziana. Due uomini, fingendosi carabinieri, hanno contattato telefonicamente la vittima, riferendole che il figlio era stato arrestato e che per la sua scarcerazione era necessario consegnare denaro o gioielli a sedicenti colleghi che si sarebbero presentati a casa.
Approfittando della paura e dell'affetto materno, i malviventi sono riusciti a convincere l'anziana a preparare alcuni preziosi. Tuttavia, l'intervento tempestivo del nipote, insospettito da un'auto sospetta nei pressi dell'abitazione della nonna, ha fatto fallire il piano. Il giovane ha raggiunto subito la donna e la sua presenza ha indotto i due uomini ad allontanarsi precipitosamente, abbandonando nel giardino una busta con i gioielli appena sottratti.
L'Arresto dei Presunti Truffatori
Grazie alla segnalazione dei familiari e al rapido intervento dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, i due presunti responsabili sono stati rintracciati e arrestati. Si tratta di due uomini, le cui identità non sono state ancora rese note, accusati di tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. Le indagini sono ora volte a verificare se gli stessi soggetti siano responsabili di altri episodi simili nella zona.
Come Difendersi dalle Truffe Telefoniche
Episodi come questo mettono in luce la pericolosità delle truffe telefoniche, sempre più frequenti e sofisticate. I malviventi spesso si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine o per avvocati, creando scenari drammatici per indurre le vittime a consegnare denaro o oggetti di valore. Per proteggersi, è fondamentale:
- Non fornire mai informazioni personali o bancarie al telefono.
- Riagganciare immediatamente e contattare direttamente il numero di emergenza (112) per verificare la veridicità della chiamata.
- Avvisare subito i familiari e le forze dell'ordine in caso di sospetti.
La prontezza e la collaborazione dei cittadini si confermano armi preziose per fermare i truffatori.
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