Finti Carabinieri Arrestati a Lecce: l'Intervento del Nipote Salva Anziana dalla Truffa

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Nella serata di ieri, a Lequile, in provincia di Lecce, si è consumato un ennesimo tentativo di truffa ai danni di una donna anziana. Due uomini, fingendosi carabinieri, hanno contattato telefonicamente la vittima, riferendole che il figlio era stato arrestato e che per la sua scarcerazione era necessario consegnare denaro o gioielli a sedicenti colleghi che si sarebbero presentati a casa.

Approfittando della paura e dell'affetto materno, i malviventi sono riusciti a convincere l'anziana a preparare alcuni preziosi. Tuttavia, l'intervento tempestivo del nipote, insospettito da un'auto sospetta nei pressi dell'abitazione della nonna, ha fatto fallire il piano. Il giovane ha raggiunto subito la donna e la sua presenza ha indotto i due uomini ad allontanarsi precipitosamente, abbandonando nel giardino una busta con i gioielli appena sottratti.

L'Arresto dei Presunti Truffatori

Grazie alla segnalazione dei familiari e al rapido intervento dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, i due presunti responsabili sono stati rintracciati e arrestati. Si tratta di due uomini, le cui identità non sono state ancora rese note, accusati di tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. Le indagini sono ora volte a verificare se gli stessi soggetti siano responsabili di altri episodi simili nella zona.

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Come Difendersi dalle Truffe Telefoniche

Episodi come questo mettono in luce la pericolosità delle truffe telefoniche, sempre più frequenti e sofisticate. I malviventi spesso si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine o per avvocati, creando scenari drammatici per indurre le vittime a consegnare denaro o oggetti di valore. Per proteggersi, è fondamentale:

Non fornire mai informazioni personali o bancarie al telefono.

Riagganciare immediatamente e contattare direttamente il numero di emergenza (112) per verificare la veridicità della chiamata.

Avvisare subito i familiari e le forze dell'ordine in caso di sospetti.

La prontezza e la collaborazione dei cittadini si confermano armi preziose per fermare i truffatori.