Finto carabiniere tenta di raggirare anziana a Monterotondo: arrestato 19enne

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Un episodio che ricorda quanto sia importante la prontezza di reazione da parte delle forze dell'ordine. A Monterotondo, in provincia di Roma, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne originario della provincia di Treviso, ritenuto responsabile di una tentata truffa ai danni di una donna di 82 anni.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, nel pomeriggio del 9 ottobre 2026 il giovane avrebbe contattato telefonicamente l'anziana, qualificandosi come un tenente dei Carabinieri in servizio presso la stazione di Piazza di Spagna. Con una scusa piuttosto elaborata, le avrebbe chiesto di poter confrontare i suoi monili in oro con quelli che sarebbero stati recuperati in seguito a un arresto. Un espediente pensato per guadagnare la fiducia della donna e farsi mostrare i preziosi.

L'intervento dei militari

La situazione è precipitata quando è arrivata una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. I Carabinieri di Monterotondo si sono recati immediatamente presso l'abitazione dell'anziana, nel centro eretino, riuscendo a fermare il 19enne all'interno dell'appartamento. Il tempestivo intervento ha così impedito che la truffa andasse a buon fine.

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Le conseguenze per il giovane

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto per tentata truffa e tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri Roma Cassia, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli. Un caso che sottolinea ancora una volta l'importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per contrastare i raggiri ai danni delle persone più fragili.