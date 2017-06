Fiorentina, Stefano Pioli è il nuovo allenatore

FIRENZE, 6 GIUGNO - Da giorni si faceva il nome di Pioli come nuovo tecnico del club viola, nel primo pomeriggio di oggi, 6 giugno, è arrivata l’ufficialità attraverso un comunicato diramato dalla società.

«ACF Fiorentina – si legge nella nota - comunica di aver raggiunto un accordo con il Mister Stefano Pioli, a cui sarà affidata la guida tecnica della Prima Squadra. Stefano Pioli, da calciatore, ha vestito la maglia viola in 156 occasioni, tra il 1989 e il 1995, indossando anche la fascia di capitano». «La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina – recita infine il comunicato - augurano al neo allenatore viola le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico».

Esonerato dall'Inter a tre giornate dalla fine del campionato, Pioli, che succede in panchina a Paulo Sousa, ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina per due stagioni, con opzione sulla terza.

Il nuovo tecnico verrà presentato alla stampa nella giornata di domani, mercoledì 7 giugno, alle 12:30, presso la Sala Stampa “Manuela Righini” dello stadio Artemio Franchi. Nel tardo pomeriggio, tra le 18:00 e le 18:45, invece, incontrerà i tifosi viola.

L'ufficialità del nuovo allenatore segue quella del primo nuovo acquisto viola per la prossima stagione: il difensore Vitor Hugo, costato circa 8 milioni di euro. Pioli avrà ora il compito di sciogliere alcuni nodi come quello relativo al rinnovo di Federico Bernardeschi, conteso da Juventus e Inter in Italia e da altri club europei.



[foto: repubblica.it]

Antonella Sica