Firenze: albero si abbatte su bus turistico, diversi i feriti

FIRENZE, 21 MAGGIO – Tragedia sfiorata questo pomeriggio in Lungarno del Tempio, una delle strade che costeggiano il corso del fiume Arno nel capoluogo toscano. Una sfortunata comitiva di turisti asiatici, che si era recata a visitare le bellezze fiorentine, è stata infatti coinvolta in un incidente mentre si trovava a bordo di un autobus.

All’altezza dell’incrocio con via Piagentina, infatti, uno dei tigli che costeggiano il ciglio del Lungarno è improvvisamente crollato sul pullman in questione, scatenando il panico tra i passeggeri che si trovavano all’interno di esso. Almeno dieci, fra i malcapitati turisti, sono rimasti lievemente feriti, ma sono stati comunque condotti in ospedale per precauzione. Hanno invece avuto la peggio altre cinque persone, che si trovavano sedute nella parte posteriore del bus: in 4 sono state trasportate a Santa Maria Nuova, una sola in codice rosso a Ponte a Niccheri.

Sul luogo dell’incidente si sono chiaramente recati subito i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri ed alla Polizia Municipale, al fine di effettuare le prime manovre di soccorso ma anche per sgomberare la strada dal tiglio e dal veicolo danneggiato. Si è resa in ogni caso inevitabile la chiusura del Lungarno, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità e disagi che stanno tuttora interessando il traffico in uscita da Firenze. Sul luogo in cui il fatto è accaduto è giunto poi anche l’Assessore all’Ambiente, Alessia Bettini, presumibilmente per cercare di fornire una prima diagnosi sulle possibili cause del crollo improvviso dell’albero.

“Per fortuna siamo qui a commentare un incidente che poteva assumere dimensioni ben più gravi. Questo però non ci esime dal dover constatare ancora una volta che stiamo diventando spettatori inermi di un disastro annunciato” – ha dichiarato Francesco Mati, Presidente della sezione “prodotto florovivaistico” di Confagricoltura Toscana, a proposito dell’improvviso crollo, che potrebbe essere soltanto il primo qualora si accertasse che l’area del Lungarno sia effettivamente soggetta a rischi di questo tipo e qualora non dovessero essere prontamente effettuate le opportune operazioni di messa in sicurezza della zona.

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: gonews.it