Firenze, cadavere carbonizzato in un furgone in fiamme

FIRENZE, 20 APRILE - Un corpo carbonizzato è stato trovato questa mattina intorno alle 10 all'interno di un furgone in fiamme, fermo in via Gherardo Silvani, nella zona del Galluzzo a Firenze, nei pressi dell'ingresso di un agriturismo.

Stando a quanto appreso, non è ancora stato possibile individuare se il corpo fosse di un uno o di una donna. La vicenda è poco chiara e la dinamica dei fatti non è stata ancora ricostruita, ma ciò che è subito emerso è che non ci sarebbero evidenti segni di un incidente stradale che possa aver originato il rogo.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a fare la drammatica scoperta. Presente anche la Polizia, che ora indaga sul caso e non esclude nessuna ipotesi, da quella di un sinistro stradale al tentativo del presunto autore di camuffare la scena del crimine per depistare l'attività investigativa e vanificare il processo di giustizia.

Luigi Cacciatori

Immagine da qlnews.it