Firenze, chiusi gli Uffizi perché salta l\'impianto di condizionamento

FIRENZE, 4 AGOSTO - A causa di un guasto all'impianto di condizionamento gli Uffizi di Firenze sono stati chiusi in tarda mattinata. A diffondere la notizia è stata l'Ansa grazie alla segnalazione del direttore Eike Schmidt, che ha assicurato che le opere non sono in pericolo.

La galleria, secondo le previsioni, avrebbe dovuto essere riaperta poco fa, ma ancora non si hanno notizie. Il direttore ha infatti spiegato che non appena successo i tecnici erano già all'opera per sistemare la situazione.

I visitatori che si trovavano all'interno hanno potuto continuare la visita, mentre quelle in attesa in fila sono state invitate a tornare più tardi.

Secondo quanto riferito dal direttore le cause del guasto sarebbero da ricondurre al fatto che si sarebbe esaurita l'acqua del sistema di raffreddamento.

Chiara Fossati

immagine da curioseety.it