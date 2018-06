Firenze, coppia di anziani trovata morta in casa: rintracciato il figlio. Al vaglio la sua posizione

IMPRUNETA (FIRENZE), 30 GIUGNO - In queste ore, i Carabinieri stanno accertando se il figlio quarantatreenne dell’anziano ucciso insieme alla sua convivente nella loro casa di Impruneta possa essere implicato nel duplice omicidio. I cadaveri delle vittime sono stati trovati quest’oggi dopo le ore 12.

I due conviventi, entrambi di 68 anni, sarebbero stati colpiti più volte con un’arma da taglio. Gli inquirenti stanno interrogando il quarantatreenne per capire se abbia qualche responsabilità nella vicenda. Il presunto omicida, fuggito con l’auto di famiglia, avrebbe poi abbandonato la vettura sulla corsia di emergenza dell’A1, all’altezza di Calenzano, ed è stato individuato poche ore dopo dagli uomini dell’Arma nei pressi di un boschetto. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe problemi psicologici, non avrebbe opposto resistenza ed era in stato confusionale.

Dai primi accertamenti del medico legale, la morte delle vittime sarebbe avvenuta nella notte. L’allarme è stato lanciato da un altro figlio dell’anziano ucciso, che si è recato nell’abitazione del padre in quanto non riusciva a mettersi in contatto con lui.



Luigi Cacciatori