Firenze, furgone travolge tre bambini e una donna davanti una gelateria

FIRENZE, 22 LUGLIO - Un furgone ha travolto quattro persone che si trovavano all’esterno di una gelateria, a Firenze. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì, poco dopo le 22, in via Quintino Sella. Dei tre bambini feriti, la più grave è una bambina di sei anni mentre sembrano meno preoccupanti le condizioni degli altri due, un bimbo di sei anni e un'altra bambina di tre. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale Meyer mentre la donna è stata portata all'ospedale di Careggi in codice giallo.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma l’uomo alla guida del furgone furgone, secondo le prime ipotesi, avrebbe sbagliato una manovra finendo sui tavolini che si trovavano davanti all'ingresso del locale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale, che ha accompagnato in centrale l’autista del furgone, un uomo di mezza età apparso sconvolto dall’incidente.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine leggo.it)