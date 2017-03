Firenze, incendio in appartamento: tre anziani intossicati

FIRENZE, 15 MARZO - È di tre persone con un principio di intossicazione il bilancio di un incendio sviluppatosi questa mattina all'interno di un appartamento al quinto piano di uno stabile sito in via Valdinievole a Firenze. Si tratterebbe, secondo quanto scrivono i media locali, di un un uomo di 60 anni e di due donne, una di 50 e l'altra di 72.

I tre sono riusciti ad uscire dall'alloggio prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con sei mezzi e circa 20 uomini. Quanto alle cause del rogo, che ha interessato soltanto l'abitazione occupata dagli anziani e non gli altri appartamenti della palazzina, al momento sono tuttora in corso i dovuti accertamenti del caso.

L'uomo e le due donne sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione poiché le vittime avrebbero riportato fortunatamente soltanto un principio di intossicazione.

Luigi Cacciatori

Immagine da igv.it