Firenze, spacciavano droga nei bagni della scuola: cinque studenti indagati

FIRENZE, 6 GIUGNO - Avrebbero spacciato droga nei bagni di un istituto superiore fiorentino. È questa l’idea della procura dei minori del capoluogo toscano, che ha avviato un’inchiesta che coinvolge cinque ragazzi, tutti studenti. Hashish e marijuana smerciati nei bagni della scuola, tutte le mattine durante le pause delle lezioni.

Tutto nasce da un esposto arrivato in procura pochi giorni fa, dal quale sono scattate le indagini, guidate dal procuratore Antonio Sangermano e condotte anche grazie all'installazione di telecamere nascoste della polizia di Stato. Si è scoperto così che nei bagni dell'istituto avvenivano diverse cessioni di droga. La posizione più complicata sarebbe quella di un ragazzo albanese di 17 anni e di un italiano di 16, che avrebbero gestito il traffico.

Nelle immagini, attualmente sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, si nota un ragazzo che passa le bustine di fumo ed erba ad altri studenti. Le indagini proseguono ora per stabilire il ruolo degli indagati ma anche per ricostruire la rete di fornitori. Durante la perquisizione a casa del ragazzo italiano sarebbe stato trovato dello stupefacente, su cui sono stati disposti gli accertamenti sul principio attivo.

Intanto, la lista degli studenti coinvolti potrebbe non fermarsi a cinque. In queste ore, infatti, è al vaglio la posizione di diversi altri ragazzi che potrebbero aver avuto un ruolo nel giro di spaccio. Secondo quanto emerso, sarebbero una ventina gli studenti coinvolti come consumatori nel giro di hashish e marijuana. Sarebbe stato documentato anche il conteggio dei soldi costituenti l'incasso dello spaccio.

Claudio Canzone

