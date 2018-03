Firenze, sparatoria a Ponte Vespucci: ucciso un uomo di colore. Fermato un settantenne

FIRENZE, 5 MARZO - Sparatoria a Firenze in pieno giorno, nei pressi di Ponte Vespucci. Alle ore 12 circa, un uomo di colore è stato ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco.

Da subito le condizioni della vittima sono apparse molto gravi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi nel tentativo di rianimare l’uomo, già privo di sensi all’arrivo dell’ambulanza. Tentativi inutili, protratti per almeno una quarantina di minuti.

La Polizia ha già individuato e fermato il presunto responsabile. Si tratterebbe di un italiano sulla settantina, bloccato nelle immediate vicinanze della sparatoria. Portato in Questura, l’uomo verrà ascoltato a breve per chiarire la sua posizione.

Luigi Cacciatori

Immagine da poliziadistato.it