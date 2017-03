Firenze, trentenne trovata morta in albergo: ipotesi overdose

FIRENZE, 13 MARZO - Una donna di 30 anni, residente a Prato, è stata trovata morta questa mattina in un albergo di via Pisana, periferia ovest di Firenze. A fare la tragica scoperta è stato il compagno della trentenne che ha avvisato il portiere dell’albergo, il quale ha chiamato il 118. Sul posto, per i primi accertamenti, sono giunti polizia e medico legale. Sul corpo della donna, trovato nella vasca da bagno, non sono stati rilevati evidenti segni di violenza. Si ipotizza che a provocare la morte possa essere stata un'overdose di cocaina o comunque un malore dovuto ad un mix di alcol e droga.

Gli agenti della squadra mobile hanno infatti trovato all’interno della camera - che la donna aveva preso in affitto insieme al compagno - residui di sostanze stupefacenti. Si attendono comunque i risultati dell'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso.

[foto: firenze.repubblica.it]

Antonella Sica