Firenze, trovati i corpi senza vita di genitori e figlia disabile in un appartamento

FIRENZE, 4 MARZO 2017- I corpi di tre persone sono stati ritrovati stamattina dai Vigili del Fuoco in un appartamento di Firenze, nella periferia di Brozzi: si tratta di una coppia di genitori e la figlia disabile.



I tre, la coppia settantenne e la figlia quarantenne, sarebbe morti a causa di colpi di arma da fuoco.



È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per aprire la porta dell’appartamento, in seguito all’allarme dato da alcuni conoscenti che avrebbero tentato di contattare invano la famiglia, ed è scattato l’intervento per soccorso di persona.



I Carabinieri sono già sul luogo dell’accaduto per chiarirne la dinamica.

Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.

