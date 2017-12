Firmato dopo otto anni contratto statali, +85 euro in media soddisfazione ministra p.a. madia, stretta su assenteismo

ROMA 24 DICEMBRE - Firmato dopo otto anni il contratto per gli statali. Nuove regole e scatti sullo stipendio base che vanno dai 63 ai 117 euro lordi al mese, per una media di 85 euro. Ma chi guadagna meno, da marzo, potra' contare anche su un'extra. Cambiano le norme sui licenziamenti, con una stretta su assenteismo,

molestie e conflitti di interessi.

Le novita' riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Soddisfazione dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia: ''Impegno mantenuto'', spiega, ''archiviata la logica punitiva della legge Brunetta''.