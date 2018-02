Fisco: medico evade oltre 150mila euro, scoperto in Calabria

COSENZA, 5 FEBBRAIO - I Finanzieri della Compagnia di Rossano hanno scoperto un medico, titolare di due studi medici, che ha esercitato la professione senza dichiarare al fisco i propri redditi, risultando quindi evasore totale. In particolare ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi nel 2014 e nel 2015.

Grazie alla documentazione extracontabile ed ai riscontri si e' appurato che il medico ha occultato compensi relativi a redditi da lavoro dipendente per un valore pari a circa 90.000 euro e compensi professionali per altri 66.000 euro. Complessivamente non erano stati dichiarati al fisco oltre 150.000 euro di compensi evadendo imposte per un importo complessivo superiore a 52.000 euro.Il professionista e' stato segnalato all'Agenzia delle Entrate al fine dell'applicazione delle sanzioni previste, che vanno dal 120 al 240 % dell'ammontare delle imposte dovute, nonche' dell'adozione delle misure cautelari fiscali ovvero la possibilita' di tutelare il credito del fisco mediante il sequestro conservativo di beni o somme nella disponibilita' del contribuente per un valore pari a quanto dovuto.